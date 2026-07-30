Gabon: Renforcement des relations économiques - Le Chef de l'État invite le Ghana à investir au pays

À l'occasion du dîner d'État offert hier soir à Accra par le Président John Dramani Mahama en l'honneur du Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, les deux Chefs d'État ont réaffirmé leur volonté commune de consolider la coopération stratégique entre le Gabon et le Ghana.

Au-delà du caractère protocolaire de cette réception, ce moment privilégié a permis de prolonger les échanges engagés au cours de la journée et de renforcer les liens de confiance indispensables à la mise en oeuvre de projets structurants entre les deux nations .

Profitant de la séquence d'échange de présents, le Chef de l'Etat a renouvelé son invitation à son homologue ghanéen pour une visite officielle à Libreville. Le Président John Dramani Mahama a confirmé son acceptation et annoncé qu'il se rendra au Gabon accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires, déterminés à transformer les engagements pris à Accra en réalisations concrètes.

Le Président de la République a également saisi cette occasion pour inviter les investisseurs ghanéens à saisir les opportunités offertes par l'économie gabonaise. Il a rappelé que l'agenda économique national est résolument tourné vers des axes prioritaires :

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La transformation locale des ressources naturelles,notamment minières ;

La diversification économique ;

L'industrialisation ;

L'intégration continentale.

Le Gabon entend ainsi bâtir des partenariats solides avec les grandes économies africaines, dont le Ghana, afin de soutenir une croissance durable et inclusive pour les populations.

Cette visite officielle confirme l'ambition du Gabon de renforcer ses alliances stratégiques sur le continent. En s'appuyant sur des partenaires économiques majeurs, le pays poursuit son objectif de devenir un pôle régional de transformation industrielle et d'innovation.