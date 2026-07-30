Maroc: OEuvre Majestueuse

Célébrer la Fête du Trône, c'est avant tout prendre la pleine mesure du chemin parcouru par notre Nation. En ce 27e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux ancêtres, le Maroc de 2026 se dresse comme un pays profondément transformé, résilient et résolument tourné vers l'avenir.

Dans un monde bousculé par les crises géopolitiques et les turbulences économiques, le Royaume cultive son exception avec constance. Cette exception ne doit rien au hasard, s'ancrant dans la vision d'un Souverain qui a fait du long terme son allié stratégique et de la dignité humaine sa boussole absolue.

Si l'on devait résumer ces dernières années, elles porteraient incontestablement le sceau de l'édification de l'Etat social et de la quête inlassable d'équité. C'est sous l'impulsion directe et exclusive de S.M le Roi qu'a été lancé le chantier historique de la généralisation de la protection sociale. En généralisant l'Assurance Maladie Obligatoire et le système d'aides sociales directes, S.M le Roi a redessiné le contrat social marocain.

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Cette dynamique protectrice s'est doublée de réformes sociales majeures et d'avancées cruciales pour les droits des femmes, portées notamment par la révision de la Moudawana. Le Souverain consacre ainsi une modernité marocaine capable de conjuguer l'audace de l'égalité citoyenne avec l'enracinement identitaire et spirituel de notre société.

Cette volonté de bâtir une nation souveraine s'incarne avec la même vigueur dans notre spectaculaire métamorphose économique et infrastructurelle. L'anticipation stratégique de Sa Majesté a permis la création et la dynamisation de véritables pôles industriels d'excellence dans l'automobile, l'aéronautique et les technologies de pointe, attirant fortement les investissements étrangers et diversifiant notre économie. Le déploiement massif des énergies renouvelables, symbolisé par le complexe solaire Noor, démontre au monde la capacité du Maroc à générer une part essentielle de son électricité à partir de sources propres.

Cette marche vers la modernité s'accompagne d'une amélioration continue de notre réseau de transport et d'avancées significatives vers le haut débit ferroviaire. L'extension des lignes à grande vitesse pour relier les grandes agglomérations réduit considérablement les temps de déplacement et structure le territoire à l'aube du grand rendez-vous planétaire de la Coupe du Monde 2030.

La force de frappe du Royaume se déploie également avec une aisance remarquable sur la scène internationale. Sur la question du Sahara marocain, la diplomatie Royale a imposé un changement de paradigme définitif en multipliant les reconnaissances historiques. Le Souverain a forgé une amélioration inédite de notre soft power et consolidé le positionnement du Maroc sur la scène mondiale en matière d'investissement, de sécurité globale et de coopération régionale. L'Initiative Atlantique, pensée pour désenclaver les pays du Sahel, rappelle avec force que le leadership marocain est foncièrement tourné vers la paix et le co-développement continental.

Toutefois, l'Histoire politique nous enseigne qu'une vision si grandiose nécessite une exécution gouvernementale à la hauteur de ses ambitions. C'est précisément ici que la machine grippe. Le Maroc avance à pas de géant lorsqu'il est porté par la clairvoyance de son Roi, mais il trébuche souvent lorsque l'appareil exécutif doit prendre le relais. Entre la cadence soutenue imposée par le Souverain et la réalité laborieuse de l'action gouvernementale, un décalage structurel persiste. Le gouvernement actuel peine à décliner la volonté Royale en politiques publiques efficientes.

Sur des urgences existentielles comme le stress hydrique, il aura fallu les interventions fermes de S.M le Roi pour secouer la lenteur bureaucratique et imposer des solutions de survie telles que les autoroutes de l'eau. Se réfugier indéfiniment derrière les Hautes Orientations ne saurait dispenser l'exécutif de son devoir d'anticipation, ni de son obligation de courage politique face aux citoyens.

La solidité du Maroc réside dans la symbiose indéfectible entre un Roi et Son peuple. Les accomplissements majestueux de ce quart de siècle portent la signature lumineuse du Souverain. Pour que cette marche inéluctable vers le progrès profite équitablement à chaque foyer marocain, le gouvernement doit cesser d'être un simple spectateur technocratique pour devenir, enfin, le relais politique que cette vision Royale exige.

C'est là tout le défi des années à venir. Sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI, le cap est fixé, lumineux et irréversible. A ceux qui gouvernent de prouver qu'ils ont le souffle pour suivre la marche.