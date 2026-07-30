Tunisie: La Cité des sciences annule la réservation de son théâtre de plein air après les récents incidents

La Cité des sciences de Tunis a annoncé l'annulation de la réservation du Théâtre de plein air Abou El Kacem Chebbi, qui devait être exploité par une société privée pour l'organisation d'un concert prévu le 2 août 2026.

Dans un communiqué publié mercredi, l'établissement n'a pas précisé les motifs de cette décision. Cette annonce intervient toutefois quelques jours après les incidents ayant émaillé un spectacle organisé dans l'enceinte de la Cité des sciences, marqué par des actes de violence et des jets de chaises entre plusieurs participants.

Les images de ces débordements, largement relayées sur les réseaux sociaux, avaient suscité de nombreuses réactions et relancé le débat sur les conditions de sécurité lors des manifestations culturelles accueillant un large public.

À ce stade, la Cité des sciences n'a communiqué ni sur le sort du concert initialement programmé le 2 août ni sur les éventuelles mesures qui seront mises en place pour l'organisation des prochains événements.