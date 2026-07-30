Tunisie: Espérance du pays - Dates, tarifs... tout savoir sur les abonnements 2026-2027

30 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

L'Espérance Sportive de Tunis (EST) a annoncé, mercredi, le lancement de la campagne de vente des abonnements pour la saison sportive 2026-2027. L'opération se déroulera en deux phases, avec une priorité accordée aux abonnés de la saison écoulée avant l'ouverture de la vente au grand public.

La première phase se tiendra du jeudi 30 juillet au dimanche 2 août. Elle est exclusivement réservée aux détenteurs d'un abonnement de la saison 2025-2026, qui pourront renouveler leur abonnement via la plateforme en ligne Teskerti. Le club précise que les abonnements seront livrés gratuitement par Aramex.

À compter du lundi 3 août, la vente sera ouverte à l'ensemble des supporters "sang et or". Les abonnements pourront être achetés aux guichets du Parc Hassène Belkhodja, dans les points de vente Taraji Store, ainsi que sur la plateforme Teskerti.

L'Espérance a également dévoilé les tarifs des abonnements pour la nouvelle saison :

Virage Sud : 200 dinars

Tribunes découvertes : 220 dinars

Tribunes supérieures : 450 dinars

Tribunes inférieures : 650 dinars

Tribune d'honneur : 950 dinars

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