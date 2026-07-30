Tunisie: Taekwondo - Le Tunisien Adem Salmi décroche l'or à l'Open du Vietnam

Le Tunisien Adem Salmi a remporté la médaille d'or dans la catégorie des moins de 63 kg, mercredi, lors de l'Open international de taekwondo du Vietnam, en battant en finale le Vietnamien Ho Si Duc sur le score de 2 manches à 0.

Salmi s'était qualifié pour la finale après avoir éliminé le représentant de Hong Kong Lam Kwun Yin en quarts de finale (2-0), puis le Kazakh Alisher Akbi en demi-finales (2-0).

L'Open du Vietnam est une compétition classée G1 par la Fédération mondiale de taekwondo (World Taekwondo).