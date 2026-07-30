Tunisie: L'École nationale d'ingénieurs de Bizerte certifiée ISO 9001 et ISO 21001

L'École nationale d'ingénieurs de Bizerte (ENIB) a obtenu les certifications internationales ISO 9001 et ISO 21001, consacrant les efforts engagés par l'établissement en matière d'amélioration de la qualité de la formation et de la gestion académique.

L'annonce a été faite, mercredi, lors d'une cérémonie présidée par le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaâcoub, qui a également été marquée par la distinction des ingénieurs diplômés de la promotion 2026 et des étudiants les plus méritants de l'année universitaire 2025-2026.

À cette occasion, le gouverneur a souligné que l'obtention de ces deux certifications constitue un acquis majeur de nature à renforcer le rayonnement académique de l'établissement et à valoriser le diplôme universitaire tunisien.

Il a également indiqué que les certifications ISO 9001 et ISO 21001 couronnent un travail collectif mené durant deux années par les équipes administratives et académiques, suivant un processus progressif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cet accomplissement, a-t-il estimé, constitue une valeur ajoutée pour l'école et pour le système universitaire national, tout en renforçant l'employabilité de ses diplômés.

La cérémonie a également été marquée par la distinction de plusieurs cadres administratifs, enseignants universitaires et chercheurs, ainsi que des ingénieurs diplômés de la promotion 2026 et des étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats au cours de l'année universitaire écoulée.

L'École nationale d'ingénieurs de Bizerte comptait 279 étudiants inscrits au titre de l'année universitaire 2025-2026. Soixante ingénieurs y ont obtenu leur diplôme cette année.