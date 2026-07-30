Tunisie: Ligue 1 / Calendrier 2026-2027 - EST-ESS, première affiche de la saison

Le derby de la capitale, qui opposera le CA à l'EST, sera la tête d'affiche de la 8e journée, prévue les 21 et 22 octobre.

Le tirage au sort du calendrier du championnat de la Ligue 1 au titre de la saison 2026-2027 et dont le coup d'envoi sera donné le week-end du 22-23 août, a eu lieu hier matin à la salle de conférence de la Direction nationale de l'arbitrage.

La nouvelle saison démarrera en grande pompe avec pour affiche de la première journée, le classico Espérance de Tunis-Etoile du Sahel. Le suspense sera donc au rendez-vous dès la journée inaugurale avec au programme également une rencontre qui sera suivie de près du côté du Bardo et qui opposera le Stade Tunisien au Club Sportif Sfaxien.

Quant au champion en titre, le Club Africain, il entamera la campagne de défense de son sacre à Métlaoui.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, le derby de la capitale qui opposera le Club Africain à l'Espérance Sportive de Tunis sera la tête d'affiche de la 8e journée, prévue les 21 et 22 octobre.

Ceci dit, la Supercoupe de Tunisie pour la saison 2025-2026 opposant le Club Africain, champion en titre, à l'Espérance Sportive de Tunis, vainqueur de la Coupe de Tunisie, a été fixée au 30 ou 31 janvier 2027.

Quant à la Supercoupe reportée de la saison 2021-2022 entre l'Espérance de Tunis et le CS Sfaxien pourrait, quant à elle, avoir lieu le 16 août en attendant l'accord de la Direction technique nationale. Le championnat sera ponctué de trois périodes de trêve internationale, prévues du 21 septembre au 6 octobre, du 9 au 17 novembre et du 22 au 30 mars 2027, afin de permettre à la sélection nationale de disputer les éliminatoires de la CAN.

Cela dit, le premier tour de la Coupe de Tunisie, édition 2026-2027, aura lieu les 3 et 4 avril 2027.

Notons, enfin, qu'en marge du tirage au sort du calendrier de la saison 2026-2027, le premier responsable de l'équipe nationale senior, Moez Mestiri, a annoncé la suppression du poste de directeur sportif.