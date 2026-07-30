Tunisie: Le pays honore le remboursement de son emprunt obligataire de 700 millions d'euros, les réserves en devises restent solides

La Tunisie a honoré, dans les délais prévus, le remboursement de son emprunt obligataire international de 700 millions d'euros, arrivé à échéance en juillet 2026, a annoncé mercredi la Banque centrale de Tunisie (BCT). Cette opération, qui constitue l'une des principales échéances financières extérieures de l'année, confirme la capacité du pays à respecter ses engagements envers ses créanciers internationaux.

Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion de son Conseil d'administration, la Banque centrale a précisé qu'après ce remboursement, les avoirs nets en devises s'élevaient à 23,4 milliards de dinars, soit l'équivalent de 92 jours d'importation, à la date du 28 juillet 2026.

La BCT a souligné que ce niveau de réserves demeure un élément essentiel pour préserver les équilibres macroéconomiques du pays et renforcer sa résilience face aux aléas de l'environnement économique international.

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Le Conseil d'administration de la Banque centrale a, dans ce contexte, insisté sur la nécessité de maintenir un niveau adéquat des réserves en devises en consolidant les ressources du pays en monnaies étrangères. Il a également appelé à poursuivre les efforts visant à réduire durablement le déficit énergétique, l'un des principaux facteurs de pression sur les réserves de change, ainsi qu'à mobiliser des financements extérieurs dans des conditions favorables.

Selon l'institution d'émission, ces orientations s'inscrivent dans une stratégie globale destinée à consolider la stabilité macroéconomique et à renforcer la capacité de l'économie tunisienne à absorber les chocs extérieurs.

Le remboursement de cet emprunt obligataire international intervient dans un contexte où la Tunisie poursuit ses efforts pour préserver la confiance des marchés financiers et assurer le financement de ses besoins extérieurs, tout en veillant à maintenir un niveau de réserves en devises compatible avec les exigences de stabilité financière et monétaire.

En réaffirmant que le pays continue d'honorer l'ensemble de ses engagements financiers extérieurs, la Banque centrale entend adresser un signal de confiance aux investisseurs et aux partenaires internationaux, tout en rappelant que le renforcement durable des réserves en devises passe également par une amélioration des fondamentaux économiques, notamment la maîtrise du déficit énergétique, l'accroissement des recettes en devises et la mobilisation de financements extérieurs à des conditions soutenables.