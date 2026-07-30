Tunisie: Éclipse partielle de Soleil - Où et à quelle heure observer le phénomène dans le pays

Les passionnés d'astronomie auront les yeux tournés vers le ciel le mercredi 12 août 2026. À l'occasion d'une éclipse partielle de Soleil, visible en fin de journée en Tunisie, la Cité des sciences de Tunis organisera une soirée exceptionnelle d'observation à Sidi Mechreg, dans la délégation de Sejnane (gouvernorat de Bizerte), un site réputé pour offrir l'un des meilleurs horizons du pays pour ce type de phénomène.

Alors qu'une éclipse totale de Soleil traversera notamment le nord du Groenland, l'Islande, l'Espagne et certaines régions du bassin méditerranéen, la Tunisie ne se trouvera pas sur la trajectoire de totalité. Les observateurs pourront néanmoins assister à une éclipse partielle, au cours de laquelle la Lune masquera jusqu'à 59,3 % du disque solaire, offrant un spectacle rare qui coïncidera avec le coucher du Soleil.

Selon la Cité des sciences, le phénomène débutera à 18h40, lorsque le Soleil sera encore à environ six degrés au-dessus de l'horizon. L'éclipse atteindra son maximum à 19h11, avec près de 60 % du disque solaire occulté, avant que le Soleil ne se couche à 19h19, alors qu'il sera toujours partiellement éclipsé.

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La fin du phénomène interviendra après la disparition du Soleil sous l'horizon. En astronomie, ce type de configuration est qualifié d"'éclipse sous l'horizon", puisque toutes les phases de l'éclipse ne sont pas visibles depuis le lieu d'observation.

Une soirée dédiée à l'astronomie

Pour permettre au public d'observer l'événement dans les meilleures conditions, la Cité des sciences de Tunis a choisi le site de Sidi Mechreg, dont l'horizon occidental totalement dégagé sur la Méditerranée constitue un cadre privilégié pour suivre le coucher du Soleil.

Le programme débutera à 18h30 avec l'observation de l'éclipse à l'aide de télescopes équipés de filtres solaires spécialement conçus pour ce type d'observation.

Une conférence scientifique, prévue de 19h30 à 20h00, expliquera le mécanisme des éclipses solaires, les conditions d'observation de ce phénomène en Tunisie ainsi que les principaux rendez-vous astronomiques attendus dans les prochaines années.

La soirée se poursuivra de 20h00 à 21h00 par une séance d'observation du ciel nocturne, au cours de laquelle les participants pourront notamment admirer la planète Vénus, plusieurs objets du ciel profond ainsi que les principales constellations visibles durant l'été.

La Cité des sciences rappelle que l'observation directe du Soleil sans protection adaptée peut provoquer des lésions oculaires graves et irréversibles.

Les organisateurs recommandent donc d'utiliser exclusivement des lunettes certifiées pour l'observation des éclipses solaires ou des instruments équipés de filtres solaires homologués.

Ouverte aux familles, aux élèves, aux étudiants et aux amateurs d'astronomie, cette manifestation ambitionne de faire découvrir au grand public l'un des phénomènes célestes les plus spectaculaires observables depuis la Tunisie, tout en sensibilisant aux bonnes pratiques d'observation et à la richesse de l'astronomie.