Tunisie: Une soirée exceptionnelle à Oudhna... - Les Arts populaires nationaux unissent les régions et enflamment le public

Dans le cadre de la deuxième édition du Festival international des arts populaires d'Oudhna, le théâtre antique d'Oudhna a accueilli, dans la soirée du mercredi 29 juillet 2026, une soirée patrimoniale d'exception réunissant plusieurs des plus prestigieuses troupes d'arts populaires tunisiennes. Ce spectacle a mis à l'honneur la diversité du patrimoine musical et chorégraphique des différentes régions du pays, illustrant la richesse de l'identité culturelle tunisienne et la pluralité de ses expressions artistiques devant un public venu en nombre, qui a réservé un accueil particulièrement chaleureux aux prestations.

La soirée s'est ouverte avec la troupe Ghobnaten, l'une des formations populaires les plus emblématiques du gouvernorat de Médenine. Fidèle à une tradition transmise depuis des générations, elle est réputée pour ses chants mêlant humour et messages sociaux. Le groupe a interprété plusieurs de ses oeuvres les plus célèbres, notamment « Ismaâni Noussik Ala El Walidine », « Bejahik Ya Khaleq El Islam Tarham Hal Barr » ainsi que la chanson humoristique « Aresst B Tofla Asriya », qui a suscité rires, applaudissements et reprises en choeur par les spectateurs.

La troupe Ouled Khazroun, venue de l'île de Djerba, est ensuite montée sur scène pour présenter des tableaux inspirés du Mahfel Jerbi traditionnel. Elle a ouvert sa prestation avec la pièce instrumentale « Wouroud », suivie de la chanson « El Habib Elli Yebghik », avant de conclure avec « Bejah Allah Ya Hob Ismaâni ». Les rythmes du tabl et de la zokra ont entraîné les spectateurs dans une ambiance festive, tandis que les danses traditionnelles de la Chet'ha et de la Challa djerbiennes ont transformé les gradins du théâtre en un véritable espace de célébration.

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La troupe Essaf de Nabeul a ensuite offert un spectacle chorégraphique mettant en valeur les spécificités du folklore nabeulien à travers les pièces « El Marcha » et « Saâdaoui Kachbati », ainsi que des prestations exécutées sur des cadences Jeridi et Soudani. L'harmonie des interprètes et la qualité des tableaux dansés ont conquis l'assistance, qui a salué la précision des chorégraphies et la richesse des rythmes traditionnels.

Venue du Sud-Est tunisien, la troupe Ashab El Waâd de Ghomrassen, dirigée par l'artiste populaire Béchir El Aswed, a proposé un spectacle authentique débutant par la pièce instrumentale « Fezzâi », suivie de la chanson « Jmel Yehder Ala Mizan Echahidi », puis de la danse « Bounouara », avant de clôturer sur un rythme Jeridi. Le public a manifesté son enthousiasme par de chaleureux applaudissements et des youyous, notamment lors des danses collectives qui ont mis en lumière toute la vitalité des traditions populaires sahariennes.

La soirée s'est achevée avec la prestation de la troupe El Manara, spécialisée dans l'art des tambours traditionnels de Kerkennah. Elle a interprété une pièce dansée intitulée « Choghl Gorgni Bel Assi », suivie des chansons « Ya Chababa Ya Bent El Ghaba » et « Yalli Mechi Lil Jazira « . L'enthousiasme général a atteint son apogée au rythme des percussions de Kerkennah : les spectateurs ont accompagné les musiciens d'applaudissements soutenus et ont repris plusieurs refrains, tandis que les chorégraphies à bâtons ont offert un final spectaculaire dans une ambiance survoltée.

Par la diversité de ses expressions artistiques et la ferveur qu'elle a suscitée, cette soirée a confirmé le succès du Festival international des arts populaires d'Oudhna dans sa mission de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel immatériel tunisien. Elle a également réaffirmé le rôle du théâtre antique d'Oudhna comme un espace privilégié où se rencontrent l'histoire et les arts, et où les traditions des différentes régions se rassemblent pour composer une seule et même fresque nationale