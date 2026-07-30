Maroc: Le FC Barcelone prépare un match amical à Tanger le 15 août

30 Juillet 2026
Libération (Casablanca)

Le FC Barcelone s'active pour organiser un match amical de son équipe première, le 15 août prochain à Tanger, face à une équipe locale, a indiqué mercredi le club catalan dans un communiqué.

Réuni en session ordinaire, le comité directeur des Blaugranas a fait le point sur les derniers préparatifs liés à cette rencontre au Maroc, dont les modalités sont en cours de finalisation, précise la même source.

La direction barcelonaise a également examiné la possibilité pour l'équipe féminine de disputer, le même jour, un match amical face à Manchester City en Angleterre.

Sur le plan institutionnel, le club étudie la tenue d'une assemblée générale unique en septembre prochain, en vue d'approuver les comptes de la saison 2025-2026 et le budget 2026-2027.

Enfin, la réunion a permis d'examiner l'avancement des travaux de rénovation du Spotify Camp Nou ainsi que le calendrier des interventions prévues en vue du lancement de la prochaine saison, conclut le communiqué.

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