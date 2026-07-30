Maroc: Province de Laâyoune/Fête du Trône - Lancement et inauguration de projets structurants dans le domaine de l'eau

Plusieurs projets structurants dans le domaine de l'eau ont été lancés et inaugurés, mercredi dans la province de Laâyoune, à l'occasion des célébrations marquant le 27e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Ces projets, dont le lancement et l'inauguration ont été supervisés par le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, accompagné notamment du directeur général de l'Office National de l'Électricité et de l'Eau potable (ONEE), Tarik Hamane, ainsi que d'élus et de responsables locaux, s'inscrivent dans les efforts visant à renforcer les infrastructures de base et à sécuriser durablement l'approvisionnement en eau potable.

Dans la commune d'El Marsa, il a ainsi été procédé au lancement du projet de réalisation de la prise directe d'eau de mer et des ouvrages de prétraitement de la station de dessalement de Laâyoune, mobilisant un investissement global de 850 millions de dirhams (MDH). La mise en service de ce projet, prévue en avril 2028, permettra de répondre aux besoins d'une population estimée à plus de 300.000 habitants.

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La délégation officielle a également donné le coup d'envoi au projet de renforcement et de sécurisation des adductions d'alimentation en eau potable de Laâyoune, doté d'une enveloppe de 85 MDH. Ce chantier prévoit notamment la réalisation d'une nouvelle conduite d'adduction en fonte ductile et d'une station de pompage, afin d'accroître la capacité de transit de l'eau et de garantir la continuité de l'approvisionnement de la ville.

Elle a, en outre, inauguré l'unité de dessalement n° 5, réalisée dans le cadre du projet d'amélioration des performances de la station de dessalement de Laâyoune, pour un coût global de 115 MDH. Ce projet comprend notamment la réhabilitation d'un train de dessalement, la réalisation d'un poste de conversion de courant haute tension en moyenne tension ainsi que l'installation de lignes électriques moyenne tension enterrées.

Dans une déclaration à la presse, M. Hamane a indiqué que ces projets, qui représentent un investissement global de plus d'un milliard de dirhams, contribueront à renforcer et à sécuriser l'alimentation en eau potable de la ville de Laâyoune et des zones avoisinantes.

Il a précisé qu'ils portent notamment sur le renforcement des capacités de production et de l'efficacité énergétique de la station de dessalement existante, la réalisation de conduites de transfert entre les zones de production et de consommation, ainsi que la mise en place d'une prise directe d'eau de mer au moyen d'une conduite sous-marine de plus de deux kilomètres, destinée à garantir durablement l'approvisionnement de la ville en eau potable.

Dans la commune de Laâyoune, plusieurs projets de développement ont également été lancés et inaugurés. Il s'agit notamment du démarrage des travaux de requalification urbaine du quartier Moulay Rachid, de l'inauguration du terrain de proximité « Abtal Al Moustaqbal » au quartier Al Wahda et du nouveau siège de l'Agence urbaine de Laâyoune-Sakia El Hamra. La délégation a, par ailleurs, effectué une visite au chantier du village sportif du quartier Erraha.

Ces différents projets traduisent la dynamique de développement que connaît la province de Laâyoune, conformément aux Hautes Orientations Royales, en vue de consolider les infrastructures de base, d'améliorer le cadre de vie des populations et d'accompagner le développement économique et social de la région.