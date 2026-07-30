Sénégal: Sécurité sanitaire des aliments - La FAO plaide pour des politiques nationales plus ambitieuses

L'amélioration de la qualité de l'eau, le renforcement des contrôles, la formation des acteurs et l'adoption de politiques publiques fortes sont les principaux leviers pour réduire les maladies d'origine alimentaire en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement au Sénégal. C'est le message porté par le Dr Mamadou Ndiaye, expert international en sécurité sanitaire des aliments au bureau sous-régional de la FAO, lors des « Mercredis de l'AJSPD », organisés hier, mercredi 29 juillet 2026, par l'Association des journalistes en santé population et développement (AJSPD), en partenariat avec l'organisme onusien.

Revenant sur les résultats d'un diagnostic réalisé au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso, Dr Mamadou Ndiaye, expert international en sécurité sanitaire des aliments au bureau sous-régional de la FAO, a souligné plusieurs insuffisances dans la restauration de rue. « Le premier problème concerne la qualité de l'eau utilisée. Nous avons observé que les dispositifs permettant de disposer d'une eau de bonne qualité ne sont pas toujours présents », a-t-il expliqué. Il a également pointé l'exposition des aliments aux poussières, aux intempéries et aux mouches, autant de facteurs favorisant les contaminations bactériennes.

Autre faiblesse relevée par l'expert : l'absence de traçabilité des vendeurs. « Nous ne savons pas, pour la plupart, qui sont ces acteurs. Ils sont présents un jour et absents le lendemain, ce qui rend leur accompagnement et leur contrôle extrêmement difficiles », a regretté Dr Ndiaye.

Selon lui, les maladies diarrhéiques d'origine bactérienne demeurent le principal fardeau sanitaire lié à l'alimentation en Afrique de l'Ouest. Les bactéries comme "Salmonella", "Escherichia coli" ou "Shigella" représenteraient (les causes) entre 60 et 70% des maladies d'origine alimentaire dans la sous-région. Pourtant, ces contaminations peuvent être largement évitées grâce au lavage des mains, à l'utilisation d'eau potable, au nettoyage des ustensiles et des surfaces de travail, ainsi qu'au choix de matières premières de qualité.

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L'expert a également insisté sur les conséquences économiques de cette problématique. Citant la Banque mondiale, il a rappelé que les maladies d'origine alimentaire coûtent chaque année plus de 110 milliards de dollars aux pays à revenu faible et intermédiaire, entre pertes de productivité et dépenses de santé. « La sécurité sanitaire des aliments n'est pas seulement un enjeu de santé publique, c'est aussi une question de développement économique et de lutte contre la pauvreté », a-t-il affirmé.

Pour inverser cette tendance, Dr Mamadou Ndiaye appelle les autorités à définir des politiques nationales dotées d'objectifs précis. Au Sénégal, il recommande la mise en place d'un Conseil interministériel dédié à la sécurité sanitaire des aliments, la création d'un dispositif national d'évaluation des risques, le renforcement des moyens humains et logistiques des services de contrôle ainsi qu'une meilleure collaboration entre les différentes administrations compétentes.

Enfin, il estime que la sensibilisation des producteurs comme des consommateurs constitue un levier essentiel. « Ce qui est chaud doit rester chaud, ce qui est froid doit rester froid. En respectant les règles d'hygiène et de conservation, nous pouvons réduire considérablement les maladies liées à l'alimentation de rue », a conclu l'expert de la FAO.