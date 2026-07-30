Le Centre culturel Blaise Senghor a accueilli, mardi 28 juillet, le vernissage de l'exposition « Le fil de la foi » de l'artiste plasticienne Adja Bineta Oumah, connue sous le nom de Ndey Mbaay. Prévue jusqu'au 2 août prochain, cette exposition a rassemblé artistes, universitaires, autorités du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme (MCAT) ainsi qu'un nombreux public venu découvrir une oeuvre où la broderie devient un langage artistique et spirituel.

Le lendemain du vernissage, les visiteurs ont bénéficié d'une visite guidée assurée par le commissaire de l'exposition, Serigne Ndiaye dit Sëriñ, artiste plasticien. Au fil de son parcours commenté, il a dévoilé les clés de lecture d'une oeuvre qui dépasse la simple esthétique pour inviter à une profonde méditation sur la foi, la création et la quête de l'absolu.

Selon le commissaire, Adja Bineta Oumah détourne la broderie de sa fonction traditionnelle pour en faire un véritable support d'expression artistique. Les fils perlés, les points, les lignes et les lettres arabes deviennent les éléments d'une écriture lumineuse, destinée « au coeur, à l'âme et à l'esprit ». L'artiste s'inspire notamment des 99 Noms de Dieu (SW), des attributs du Prophète (PSL) et de la tradition mystique pour proposer une oeuvre où chaque composition invite à une réflexion intérieure.

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La démarche artistique de Ndey Mbaay trouve sa source dans un cheminement spirituel nourri par la prière, la lecture du Coran et les enseignements de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ainsi que de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass. Cette expérience personnelle l'a conduite à abandonner progressivement la broderie utilitaire pour créer une calligraphie coranique brodée, véritable témoignage de gratitude envers Allah (SW).

Au cours de la visite, Serigne Ndiaye a également insisté sur la dimension esthétique de cette création. Pour lui, un étudiant des Beaux-Arts y trouverait une véritable leçon de composition, d'innovation et de transformation des matériaux. Il a notamment souligné l'originalité des oeuvres qui modifient les repères habituels du regard en utilisant la calligraphie arabe, invitant le visiteur à une nouvelle manière de lire et d'appréhender l'espace pictural.

L'exposition présente notamment des oeuvres consacrées aux vingt-cinq (25) prophètes, aux attributs divins ainsi qu'à plusieurs compositions où la répétition des signes, des couleurs et des formes crée une harmonie visuelle rappelant le rythme du "zikr. Chaque tableau traduit une recherche minutieuse où la broderie devient à la fois écriture, dessin et prière.

Par cette première exposition personnelle, Adja Bineta Oumah, dite Ndey Mbaay, propose une oeuvre singulière qui fait dialoguer patrimoine artisanal, arts plastiques et spiritualité. Une invitation à contempler autrement le fil, non plus seulement comme un matériau de couture, mais comme le symbole d'une foi patiemment tissée entre la terre et le ciel.