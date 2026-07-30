Sénégal: Patrick Vieira à Dakar depuis hier - Entre vacances et opération de charme

Annoncé sur la short-list des techniciens devant succéder à Pape Bouna Thiaw, à la tête de l'équipe nationale du Sénégal de football, Patrick Vieira est arrivé à Dakar hier, mercredi 29 juillet 2026. Si certains annoncent des vacances déjà programmées depuis plusieurs mois, pour une dizaine de jours, à Saly Portudal ; d'autres y voient une opération de charme.

L'ancien international français, champion du monde du monde 1998 et champion d'Europe en 2000 avec les Bleus a atterri hier soir vers 20 h 35 à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIBD) à bord d'Air France en compagnie de sa femme et de ses enfants. Cité dans la short-list des techniciens pour la succession de Pape Bouna Thiaw, le natif de Dakar et membre fondateur de l'Institut Diambars avec Bernard Lama, Saer Seck et Jean-Marc « Jimmy » Adjovi-Boco, va séjourner à Saly Portudal, une station balnéaire à 70 kms de Dakar jusqu'au 10 aout selon des sources ayant pris langue avec Sud Quotidien.

« Il n'y a aucune négociations entre Vieira et la FSF »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Toutefois, il faut noter qu'il n'y a aucune négociation entre le triple vainqueur de la Premier League et la Fédération sénégalaise de football (FSF). « Ce sont des fables. Il n'y a pas de négociations avec nous. C'est totalement faux ! », tranche un responsable du football sénégalais qui s'étonne de la multiplicité des fake news en provenance des certains sites européens, qui sont systématiquement repris par les journaux sénégalais.

Mais selon certaines indiscrétions, Patrick Vieira souhaiterait relancer sa carrière de sélectionneur avec Lions.

Ce, suite à plusieurs tentatives plus ou moins infructueuses. Pour rappel, après son poste de Responsable du développement et entraîneur de l'équipe réserve (U21), Manchester City (2013-2015), New York City FC (2015-2018) a été son Premier poste d'entraîneur principal en professionnel en Major League Soccer.

Ensuite, le franco-sénégalais a eu un passage en Ligue 1 française avec une 5e place obtenue lors de sa première saison avec l'OGC Nice (2018-2020).

Le natif de Dakar a enchaîné avec Crystal Palace en Premier League (2021-2023) avant de revenir en France notamment en Ligue avec RC Strasbourg Alsace (2023-2024). L'ancien capitaine emblématique des Gunners d'Arsenal aura aussi un bref passage sur le banc du club italien de série A (Genoa CFC 2024-2025). Mais depuis novembre 2025, il est à la recherche d'un nouveau point de chute. Serait-il l'homme providentiel que cherche l'Etat du Sénégal et la Fédération sénégalaise de football (FSF)? Rien n'est gagné d'avance. Mais tout reste possible.