Sénégal: Bambey / Vol de bétail à Ndangalma - L'un des présumés voleurs lynché par la foule

Une affaire de vol présumé de bétail défraie la chronique dans la localité de Ndangalman dans le département de Bambey (Diourbel). En effet, deux « voleurs » de bétail ont été pris la main dans le sac. L'un des voleurs a perdu la vie après avoir été lynché par une foule en colère. L'autre reste jusque-là introuvable.

Selon les témoignages reçus, ces deux individus, qui étaient à bord de motos Jakaarta, tenteraient de voler deux moutons. Mais les deux individus à bord de motos dont l'un était armé d'un coupe-coupe, ont débarqué dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 juillet 2026 dans la localité de Ndangalma. Arrivés sur place, ils ont garé leurs motos pour aller voler des moutons.

Des jeunes qui ont observé la scène ont eu la patience de les attendre sur place. A leur grande surprise, ils ont été pris la main dans le sac, avec le butin qu'ils s'apprêtaient à emporter. L'un a pris la fuite, abondant sa moto, tandis que l'autre a tenté de riposter à l'aide d'un coupe-coupe.

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Il sera vite maîtrisé par la foule, les jeunes déterminés à en découdre avec le malfaiteur. Il passera un mauvais quart d'heure. Malgré son passage à tabac par la foule qui voulait connaître l'identité de son acolyte, il a refusé de dévoiler le nom de ce dernier. Gravement blessé par les coups reçus, il succombera (de ses blessures) après son évacuation au centre de sante puis à l'hôpital. Les éléments de la Brigade de Gendarmerie de Bambey ont ouvert une enquête.