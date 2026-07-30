Sénégal: Candidature de Macky Sall au secrétariat général de l'ONU - Les collectifs de victimes poursuivent leur offensive diplomatique

Malgré le soutien officiel de l'État du Sénégal à sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations unies (ONU), l'ancien président de la République, Macky Sall, continue de faire face à une forte contestation. Les collectifs de victimes des violences politiques survenues entre 2021 et 2024 ont saisi le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel afin de plaider pour l'invalidation de cette candidature.

Le soutien apporté par l'État du Sénégal, à travers le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, à la candidature de l'ancien président de la République, Macky Sall, au poste de Secrétaire général des Nations unies (ONU), annoncé le 17 juillet dernier, est loin de mettre fin à la controverse. Les collectifs de victimes du régime du prédécesseur du président Diomaye Faye poursuivent leur mobilisation pour empêcher son accession à la tête de l'organisation internationale.

Dans cette dynamique, une délégation composée du Collectif des Familles des Martyrs, du Collectif des Victimes de Macky Sall et de l'Initiative Zéro Impunité (IZI) a été reçue hier, mercredi 29 juillet 2026, par Leonardo Santos Simão, Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel.

Dans un communiqué rendu public, les représentants des victimes ont informé avoir présenté, au cours de cette rencontre, leur lecture de la répression politique qui, selon eux, a marqué la période allant de mars 2021 à février 2024. Ils évoquent un lourd bilan humain, avec de nombreuses pertes en vies humaines, des milliers de blessés et de détenus politiques.

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Les collectifs ont également remis au diplomate onusien un mémorandum retraçant les faits qu'ils qualifient de « période sombre » de l'histoire récente du Sénégal. Ce document, selon eux, est destiné à être transmis aux plus hautes autorités des Nations unies afin de les sensibiliser aux griefs formulés contre l'ancien chef de l'État.

À travers cette démarche, les organisations entendent maintenir la pression sur les instances internationales et poursuivre leur campagne contre la candidature de Macky Sall. Elles ont, au terme de l'audience, salué la disponibilité et l'écoute de Leonardo Santos Simão à l'égard des victimes.