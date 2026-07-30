Maroc: Sous la 'conduite éclairée' du roi Mohammed VI, le pays s'est 'transformé en profondeur' (Ambassadeur)

Dakar — L'édition 2026 de la fête du Trône, célébrée ce jeudi, constitue une occasion de mesurer le chemin parcouru par le royaume du Maroc, qui s'est profondément transformé sous la conduite du roi Mohammed VI durant les 27 dernières années, a souligné l'ambassadeur du Maroc au Sénégal Hassan Naciri

"Cette commémoration constitue l'occasion de mesurer le chemin parcouru par le Royaume au cours de ces vingt-sept années. Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, le Maroc s'est profondément transformé", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à l'APS, dans le cadre de la célébration de l'édition 2026 de la fête du Trône dans son pays.

Cette fête marque l'anniversaire de l'intronisation du roi et de son allégeance officielle. Mohammed VI a succédé à son père le roi Hassan II suite son rappel à Dieu en 1999.

"Cette année, la fête du Trône revêt une importance particulière puisqu'elle marque le vingt-septième anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Sous sa conduite, le Maroc s'est modernisé, a développé ses infrastructures, renforcé son économie, consolidé sa stabilité et affirmé davantage sa place en Afrique et dans le monde", a fait valoir le diplomate.

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Il a notamment évoqué les "réussites importantes" qui ont marqué l'année écoulée, citant l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ayant démontré la capacité du Maroc et de l'Afrique à accueillir de grands événements sportifs et internationaux.

"Cette dynamique s'est également illustrée par la poursuite des grands chantiers dans les domaines des transports, des ports, des aéroports, de l'industrie et des énergies renouvelables, ainsi que par l'avancement des préparatifs liés à l'organisation de la Coupe du monde de football 2030", a-t-il fait valoir.

L'ambassadeur Naciri a également déclaré que l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité constitue également une avancée majeure, puisqu'elle confirme la place centrale de l'initiative marocaine d'autonomie comme base sérieuse et crédible pour une solution politique au différend régional autour du Sahara marocain.

Aux yeux du diplomate marocain, cette Fête du Trône est à la fois un moment de bilan, de fierté et de confiance dans l'avenir d'un Maroc qui poursuit sa marche vers le progrès et le développement.

"Cette fête, dont la première édition remonte à 1933, est l'une des commémorations les plus importantes de la vie nationale marocaine. Elle symbolise le lien profond, historique et indéfectible qui unit le peuple marocain à la Monarchie", a-t-il fait valoir.

Pour Hassan Naciri, la fête du Trône constitue un moment de communion nationale, au cours duquel les Marocaines et les Marocains renouvellent leur attachement à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi qu'aux valeurs d'unité, de continuité, de stabilité et de solidarité qui fondent la nation marocaine.

Il est d'avis que sur le plan institutionnel, cette célébration rappelle le rôle central de l'institution monarchique dans la préservation de l'unité nationale, la conduite des grandes orientations stratégiques du Royaume et la mobilisation de l'ensemble des forces vives autour des priorités de développement.

"La fête est vécue par les Marocains comme un moment de joie, de fierté et de rassemblement. Elle permet de mesurer les avancées accomplies, tout en renouvelant l'engagement collectif en faveur d'un Maroc plus prospère, plus solidaire et pleinement confiant dans son avenir", a-t-il martelé.