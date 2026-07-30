Maroc: Mohammed VI évoque les axes majeurs du développement industriel du pays

Dakar — Le Maroc a érigé le renforcement de sa souveraineté nationale et l'autosuffisance stratégique en axes majeurs de son développement industriel, a souligné mercredi le roi Mohammed VI.

"Dans un contexte international marqué par le retour du protectionnisme et par l'impératif de sécurisation des chaînes d'approvisionnement et de production, nous avons érigé le renforcement de la souveraineté nationale et l'autosuffisance stratégique en axes majeurs du développement industriel", a notamment déclaré le souverain à la veille de la célébration de la fête du Trône.

Dans des propos rapportés par la MAP, l'agence officielle d'information du royaume, Mohammed VI qui célèbre ses 27 ans à la tête du Maroc, a assuré que cette orientation trouve son illustration la plus éloquente dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques qui couvrent désormais près de 80% des besoins nationaux.

Il a en même temps fait observer que l'installation d'une base industrielle et technologique de défense et de cybersécurité allait graduellement concourir à consolider la souveraineté en matière de défense et à générer des opportunités de développement, "confortant ainsi le statut de puissance régionale qui échoit à notre pays dans ces filières".

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Le roi Mohammed VI a également parlé de tourisme, vantant notamment la performance historique réalisée par le pays en 2025 en ayant accueilli près de 20 millions de visiteurs y compris des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger.

S'agissant de la promotion économique, le souverain marocain a indiqué que le royaume allait poursuivre le déploiement de multiples initiatives et programmes de développement humain à travers la généralisation de la protection sociale.

"Notre but ultime est d'améliorer les conditions de vie des Marocains et d'instaurer la justice sociale et spatiale", a-t-il répété, insistant sur la nécessité de mettre en oeuvre des programmes de développement territorial intégré de toutes les régions du pays.

Il a martelé que la dynamique de transformation économique et sociale exige la mobilisation de ressources financières d'une envergure inédite, dont l'essentiel doit provenir de financements domestiques.

Le roi Mohammed VI a ainsi exhorté le secteur financier national à continuer à accompagner l'investissement et les grands projets et à élargir qualitativement l'accès aux financements, bancaires et non bancaires, destinés aux petites et moyennes entreprises, à l'innovation, à l'industrialisation et à l'exportation.

Sur le plan diplomatique, le roi du Maroc a salué la consolidation de la position du royaume en tant qu'acteur international "crédible, respecté et écouté".

A ses yeux, le Maroc s'affirme dorénavant comme un opérateur économique de premier plan et un associé sollicité pour être partie prenante à des partenaires nouveaux, équilibrés et tournés vers l'avenir.