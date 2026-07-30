Sénégal: La lutte contre l'insécurité alimentaire et d'autres sujets au menu des quotidiens

Dakar — La lutte contre l'insécurité alimentaire notée dans plusieurs départements du pays et d'autres sujets sont au menu des quotidiens reçus, jeudi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Selon le quotidien EnQuête, "L'Etat déclenche la riposte" contre l'insécurité alimentaire.

"L'alerte est désormais officielle. Confronté à une dégradation de la situation alimentaire dans plusieurs régions, le gouvernement a décidé d'accélérer sa réponse. Réuni hier en Conseil des ministres, l'exécutif a fait de la période de soudure sa priorité immédiate, en ordonnant la mobilisation des financements nécessaires", écrit le journal.

La publication rapporte qu'en présentant sa communication, le Premier ministre Al Aminou Lô a rappelé "l'importance cruciale de la période de soudure, qui constitue un cap très stressant pour les populations et le bétail".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"S'appuyant sur les dernières analyses du Cadre harmonisé, il a fait état d'une +dégradation significative de la situation alimentaire+ marquée par +une importante population en insécurité alimentaire sévère+ dans plusieurs départements, notamment Goudiry, Salémata, Bambey, Matam, Podor et Ranérou", souligne EnQuête.

Le journal L'As relève que "pour assurer la prise en charge efficace de cette situation, le Premier ministre a demandé au ministre de l'Economie, des Finances et du Plan de mobiliser d'urgence l'intégralité des fonds nécessaires á la couverture des besoins financiers identifiés par le Plan national de Réponses (PNR), principal référentiel des interventions en matière de gestion des crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales".

"Al Aminou Lô, poursuit la publication, a engagé toutes les structures intervenant dans ce cadre à veiller à la mobilisation proactive et efficace de leurs mécanismes d'intervention. Il s'agit, entre autres, du Fonds de Solidarité nationale (FNS), du Commissariat à la Sécurité alimentaire et à la Résilience du Sénégal (CSAR), du Conseil national de Développement de la Nutrition (CNDN), de l'Opération de Sauvegarde du Bétail (OSB) et du Programme national de Bourses de Sécurité familiale (PNBSF)".

Se faisant l'écho des annonces en Conseil des ministres toujours, Sud Quotidien met en exergue "les fronts de Diomaye".

"À quatre jours du Magal de Touba, à quelques semaines des Jeux olympiques de la jeunesse et au moment où le Sénégal accède aux plus hautes responsabilités au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye veut accélérer l'action gouvernementale. Réuni mercredi 29 juillet au Palais de la République, le Conseil des ministres a posé les axes d'une période marquée par l'urgence des préparatifs du grand rassemblement religieux, la volonté de refonder le système éducatif, le renforcement de la recherche scientifique, la modernisation de la justice et l'affirmation de la diplomatie sénégalaise sur la scène régionale", écrit Sud.

Dans sa livraison du jour, Le Soleil annonce que "le Sénégal et la Gambie ont conclu un accord définitif sur la délimitation consensuelle de leur frontière".

"Le Secrétariat permanent sénégalo-gambien, dans un communiqué partagé hier sur sa page Facebook, a indiqué que le Sénégal et la Gambie ont conclu +un accord définitif pour une délimitation claire et consensuelle de la frontière+ (...)", rapporte le journal, soulignant que "les opérations conjointes de réaffirmation et de densification reprendront le 15 août prochain, après plusieurs semaines de tensions autour de la zone frontalière de Bulock".

Le Quotidien met en exergue les relations Etat-médias et titre "canal de dialogue ouvert", après la rencontre entre le ministre de la Communication et le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps).

"Après des mois de tensions fortes et d'incertitudes économiques, la rencontre entre le ministre de la Communication et le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps) coïncide avec le lancement officiel des appels à projets pour le Fonds d'appui et de développement de la presse (Fadp). Un signe d'ouverture, bien que conditionné à un strict assainissement du secteur", écrit le journal.