Centrafrique - L'ONU proroge d'un an les sanctions visant les groupes armés

Dakar — Le Conseil de sécurité des Nations unies a prorogé jusqu'à la date du 31 juillet 2027 le régime des sanctions visant les groupes armés opérant en République centrafricaine en raison des menaces qu'ils continuent à faire peser sur la paix et la sécurité internationales.

"Devant la menace que les groupes armés qui opèrent en République centrafricaine continuent de faire peser sur la paix et la sécurité internationales, le Conseil de sécurité a, ce matin, prorogé le régime de sanctions les visant d'une année supplémentaire, jusqu'au 31 juillet 2027", indique l'instance dans un communiqué.

Réuni mercredi au siège des Nations unies, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité de ses quinze membres, la résolution 2827 présentée par la France. Il a en même temps prorogé jusqu'à la même date (31 juillet 2027) le mandat du Groupe d'experts chargé de surveiller la mise en oeuvre de ces sanctions.

En République centrafricaine, les groupes armés et les personnes qui leur sont associées sont visées, depuis 2013, par un embargo sur les armes, et depuis 2014 par un gel de leurs avoirs et des interdictions de voyager.

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La résolution adoptée aujourd'hui renouvelle les mesures existantes, qui visent précisément à tarir les flux transfrontaliers illicites d'armes et de combattants qui alimentent les groupes armés, rapporte le communiqué.