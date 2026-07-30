Sénégal: Démarrage du dépôt des demandes de financement du FADP

Dakar — Le dépôt des demandes de financement du Fonds d'appui et de développement de la presse (FADP) pour l'exercice 2026 a démarré mercredi va se poursuivre jusqu'au 15 septembre, a appris l'APS du Conseil de gestion du dudit fonds.

Dans un communiqué, il "porte à la connaissance des entreprises de presse, des radios communautaires et de l'ensemble des acteurs concernés que le dépôt des demandes de financement au titre de l'exercice 2026 s'ouvre à partir du 29 juillet jusqu'au 15 septembre 2026, délai de rigueur".

La même source informe que les demandes de financement peuvent être déposées en ligne via la plateforme numérique Déclaration Médias Sénégal (DMS), accessible à l'adresse declarationmedias.sec.gouv.sn.

Les dépôts peuvent se faire également en format physique, auprès du secrétariat de la direction de la Communication, sis à la Cité Keur Gorgui, du mardi au jeudi, de 11h00 à 16h00.

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Le Conseil de gestion du FADP invite les entreprises de presse et les radios communautaires déjà enregistrées sur la plateforme Déclaration Médias Sénégal à mettre à jour, le cas échéant, les informations relatives à leur structure avant la soumission de leur demande.

Le communiqué rappelle les conditions d'éligibilité au Fonds d'appui et de développement de la presse fixées par le décret n° 2021-171 du 27 janvier 2021 sur les avantages et obligations ainsi que le décret n° 2021-178 du 27 janvier 2021 relatif aux modalités d'organisation.

Sont éligibles au FADP, toutes les entreprises de presse écrite, de presse en ligne, de communication audiovisuelle régulièrement constituées et exerçant leurs activités sur le territoire national.

Selon le communiqué, l'Agence de Presse Sénégalaise, l'organe d'autorégulation, les radios associatives ou communautaires, les journalistes et techniciens des médias dans le cadre de la formation continue, la Commission de la Carte nationale de presse, sont également éligibles au FADP au titre des subventions et appuis.

Le Conseil de gestion du FADP précise que les entreprises de presse doivent fournir un certain nombre de documents attestant qu'elles sont en règle au moment de la requête.

Les radios associatives ou communautaires, en plus d'être régulièrement constituées, doivent avoir un siège social de même qu'un compte bancaire conformément aux exigences de la Convention et aux cahiers de charge.

Les candidats doivent remplir un formulaire de demande et l'adresser à l'administrateur, de même qu'une copie certifiée conforme de l'acte constitutif de l'entreprise de presse.

Le dossier doit comporter aussi une copie du récépissé de la déclaration de parution (pour l'entreprise de presse écrite) ainsi qu'un quitus fiscal et un quitus des organismes de prévoyance retraite et de sécurité sociale.

Ils doivent fournir un justificatif du siège social de l'entreprise, un descriptif du projet à financer avec une mise en relief de l'impact sur le développement de l'entreprise.

Il est attendu d'eux un engagement sur l'honneur à n'utiliser le financement octroyé qu'au profit des activités de l'entreprise de presse et un numéro de compte bancaire de l'entreprise:

Les entreprises de presse doivent faire un descriptif du projet à financer avec une mise en relief de l'impact sur le développement de l'entreprise.

Elles doivent s'engager à faire un compte rendu d'exécution et accepter toute vérification souhaitée par le FADP.

Le conseil a recommandé au regard des critères d'évaluation, que l'entreprise de presse fournisse la copie de la carte nationale de presse pour chaque journaliste et technicien des médias.