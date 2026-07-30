Cameroun: Yaoundé - L'ONG cercle des enfants fait un don en consommables médicaux à l'hôpital général

L'Hôpital Général de Yaoundé a reçu, ce mercredi 29 juillet 2026, un important don de 452 cartons de consommables médicaux, offert par l'ONG Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue Française, dont Mme Françoise ETOA est la Présidente.

À l'initiative de sa Présidente, Françoise ETOA, et avec l'appui logistique de l'entreprise citoyenne RAZEL, sponsor officiel, ce geste vise à soutenir directement le personnel soignant en première ligne.

Déjà le 24 avril 2026, plusieurs centres de santé sous-équipés des zones rurales avaient également bénéficié de la générosité de l'ONG.

Des consommables médicaux et des lits de consultation y ont été remis pour renforcer la prise en charge de base et rapprocher les soins des populations les plus éloignées.

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Éloge de l'engagement humanitaire

Derrière ces dons se trouve une femme de conviction : Madame Françoise ETOA.

Par son leadership et sa vision, elle incarne un humanisme en actes. En défendant la langue française, elle défend aussi la dignité humaine, l'accès aux soins et l'excellence.

Ce mouvement n'aurait pas été possible sans la mobilisation du Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue Française, ni sans ses sponsors et partenaires, dont RAZEL, entreprise citoyenne engagée. Leur appui logistique et financier donne corps à une solidarité concrète.

Lors de la cérémonie à l'Hôpital Général, Mme ETOA Françoise a salué le travail du Pr Noël Emmanuel ESSOMBA, Directeur Général de ladite formation sanitaire, pour la modernisation de l'hôpital et la promotion d'une culture d'excellence.

L'Hôpital Général de Yaoundé a exprimé sa gratitude envers l'ONG Cercle des Enfants pour la Défense de la Langue Française et envers tous ses partenaires, tout en appelant à une synergie d'actions pour un écosystème sanitaire camerounais plus fort et plus fiable.

« Ensemble, continuons à bâtir un système de santé plus performant, fondé sur l'empathie et le modernisme », a déclaré le top management de l'Hôpital Général de Yaoundé.