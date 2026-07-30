Ile Maurice: Alan Ganoo sort de la FCC et affirme n'avoir «rien à voir» avec le contrat pétrolier

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur l'attribution du contrat d'approvisionnement en produits pétroliers estimé à Rs 30 milliards au Mercantile & Maritime Group (MMG) franchit une nouvelle étape avec l'audition d'une autre figure de l'ancien gouvernement. Hier, Alan Ganoo, leader du Muvman Patriot Morisien (MPM) et ancien ministre du Transport et des Affaires étrangères, a été entendu par les enquêteurs.

Après environ trois heures d'interrogatoire under warning, l'ancien ministre est ressorti libre des locaux de la FCC. Face à la presse, il a tenu à clarifier son rôle dans ce dossier et à dissocier ses anciennes responsabilités ministérielles de la procédure ayant mené à l'attribution du contrat pétrolier.

«Aucun des deux portefeuilles ministériels que j'occupais n'avait quoi que ce soit à voir avec l'octroi de ce contrat pétrolier», a-t-il déclaré.

Alan Ganoo a expliqué aux enquêteurs que ses fonctions ministérielles ne concernaient pas le processus d'appel d'offres ni la décision finale concernant l'accord conclu avec MMG. Il a également évoqué une réunion interministérielle tenue le 20 juin 2023, au cours de laquelle ce dossier avait été abordé.

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«Mo finn donn tou explikasion neseser. Mo finn montre bann prev konsernan mo rol ek mo responsabilite a lepok», a-t-il indiqué après son audition. Selon lui, les allégations laissant entendre une quelconque implication de sa part dans ce contrat ne reposeraient sur aucun élément concret. Il affirme avoir répondu aux interrogations des enquêteurs et estime que la FCC dispose désormais des informations nécessaires pour poursuivre ses vérifications. «Maintenant, c'est aux enquêteurs de tirer leurs propres conclusions», a-t-il conclu.

L'ancien ministre a également tenu à préciser que sa convocation n'était pas liée à une rencontre avec l'ancien ministre Roshi Bhadain, évoquée dans certains commentaires autour de cette affaire.

Cette audition intervient après celles de l'ancien Premier ministre Pravind Jugnauth et de l'ancien Attorney General Maneesh Gobin, longuement entendus lundi dans le cadre de la même enquête. La FCC cherche à établir les circonstances entourant l'attribution de ce contrat stratégique dans le secteur énergétique ainsi que le rôle des différents acteurs ayant participé au processus décisionnel.

Devant les locaux de la FCC, la présence policière était visible hier, tandis que quelques sympathisants étaient venus soutenir Alan Ganoo. Une mobilisation similaire avait marqué l'audition de Pravind Jugnauth lundi, avec des partisans rassemblés jusque tard dans la nuit et des tensions signalées aux abords du Triangle.

Les enquêteurs poursuivent désormais leurs vérifications afin de déterminer si les différentes étapes ayant conduit à la conclusion du contrat MMG respectaient les procédures établies et si des responsabilités individuelles doivent être établies.