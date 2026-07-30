Ile Maurice: Cyclisme - Un nouveau chapitre s'ouvre après une année blanche

L'année dernière, une décision douloureuse avait dû être prise. Le Tour de la Réunion n'avait pu se tenir pour des raisons de sécurité. Cela avait suscité une énorme déception chez les coureurs, bénévoles, partenaires et tous les amoureux du cyclisme. Mais on ne transige pas sur la sécurité ! Ce triste épisode fait désormais partie du passé et la course aura bien lieu cette année. Ce ne sera pas seulement un retour, disent les organisateurs, mais un renouveau !

L'organisation est renforcée par une ambition renouvelée. L'arrivée de Réunion la 1ère comme partenaire média donnera au Tour une visibilité inédite. Celui-ci bénéficiera d'une diffusion intégrale en direct sur tous les médias de la chaîne. Ce sera une vraie fête du vélo car outre le Tour élite (3-9 août), figurent au programme le Tour des Masters (plus de 40 ans), le Tour des Jeunes (U17), les Elles du Tour et Au-Tour des Marmailles (U7 à U15).

Un tracé de 581 kilomètres va arpenter les routes de l'île avec un peloton de 78 coureurs pour la catégorie élite.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Michel Bénard qui organise le Tour avec Anim'Services depuis 2012, a indiqué que le tracé de cette année laisse la place à tous types de scénarios pour la victoire finale. «On peut perdre le Tour sur toutes les étapes. Il y en a pour les grimpeurs, baroudeurs et aussi pour les puncheurs», a-t-il confié à Parallèle Sud. Pour les sprinteurs, la dernière étape avec le traditionnel critérium avec arrivée au Barachois, leur est promise.

Comme mentionné plus haut, la sécurité des participants est la priorité absolue pour cette 78e édition. «Moi, ma priorité, c'est au niveau de la sécurité. On a des gendarmes qui seront à des postes fixes sur des ronds-points et sur des croisées dangereuses. On ne peut jamais prévoir ce qui va se passer, mais, en tout cas, personne ne pourra me reprocher de ne pas avoir mis les moyens de sécurité cette année. On sort d'un Tour qui était un échec, et on va rebondir. On va faire un Tour de très grande qualité», a promis Michel Bénard.

Michel Bénard

Le comité régional de cyclisme de La Réunion a, par la voix de sa présidente Karine Dudon, salué le retour du Tour cette année. «Le Tour ce n'est pas seulement une épreuve sportive : c'est une épreuve presque initiatique de nos paysages et de nos mémoires. Des pentes des Hauts aux abords des lagons, des villes côtières aux écarts, avançons avec une même conviction ; faire rayonner l'excellence, le respect et le partage», a-t-elle dit dans son message tout en remerciant tous ceux qui rendent possible la tenue de l'événement et a invité le public à venir nombreux au bord des routes.

Le Tour élite sera plus régional cette année, en raison du fait qu'il se tient en août au lieu de septembre, comme c'est généralement le cas. Les équipes françaises ne se déplacent pas parce que les billets d'avion sont plus chers au mois d'août. Mais les meilleurs cyclistes réunionnais du moment seront bien au départ et les Mauriciens seront aussi nombreux. Notre sélection nationale sera composée des meilleurs éléments de moins de 23 ans actuels, dont Tristan Hardy, William Piat, Jeremy Raboude, Samuel Quevauvilliers et Lucas Froget.

Les étapes

Lundi 3 août

Prologue au vélodrome Gabriel Chefiare à Saint Denis (3,3 km)

Mardi 4 août

Étape 1 - Saint Denis - Sainte Suzanne (100,3 km)

Mercredi 5 août

Étape 2 - Bras Panon - Bras Panon (102,7 km)

Jeudi 6 août

Étape 3 - Le Tampon - Le Tampon (114 km)

Vendredi 7 août

Étape 4 - Saint-Pierre - Petite Île (9,8 km, CLM individuel)

Étape 5 - Petite Île - Saint-Benoît (79,6 km)

Samedi 8 août

Étape 6 - Trois Bassins - Trois Bassins (87,3 km)

Dimanche 9 août

Étape 7 - Circuit au Barachois (84 km)

Distance totale : 581 km