Ile Maurice: Huawei lance la série Pura 90s au pays

C'est dans un cadre soigné, à Legend Hill, à Black-River, que Huawei Mauritius a choisi de dévoiler sa nouvelle série flagship. En présence de représentants des médias, de créateurs de contenu et d'invités de la marque, la présentation a mis en lumière les innovations portées par la série HUAWEI Pura 90s, articulée autour de trois axes : le design, la couleur et la photographie mobile.

Au coeur de cette nouvelle gamme, le HUAWEI Pura 90s Pro Max se distingue par un appareil photo téléobjectif ultra-large de 200 mégapixels, conçu pour offrir une qualité d'image élevée même à distance.

La stabilisation renforcée et les capacités avancées de traitement d'image complètent un système pensé pour capturer les détails avec précision. La série intègre également la technologie True-to-Colour Camera 2.0, qui restitue les couleurs avec plus de fidélité, ainsi que plusieurs fonctions d'intelligence artificielle : AI Composition pour améliorer le cadrage, AI De-glare pour réduire les reflets et AI Move pour repositionner certains éléments d'une image de façon intuitive.

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Le design occupe une place centrale dans l'identité de la série. Le Pura 90s Pro Max se décline en Blush Gold, Orange Ocean, Blaze Purple et Graphite Black, tandis que le Pura 90s Pro propose des finitions Guava Soda, Orange Soda, Coconut White et Mulberry Black.

«Avec la série HUAWEI Pura 90s, nous voulons proposer aux utilisateurs mauriciens une expérience flagship qui va au-delà de la technologie. Il s'agit d'un smartphone pensé pour capturer la beauté du quotidien, les émotions, les détails et les moments qui méritent d'être gardés», a déclaré Thomas Liu, country manager de Huawei Consumer Business Group, Eastern Africa Multi-country.

Les deux modèles sont disponibles en précommande à partir du 31 juillet 2026 auprès des revendeurs autorisés à Maurice. L'offre comprend un HUAWEI FreeClip d'une valeur de Rs 7 999 avec le Pro Max, ou des HUAWEI FreeBuds 7i d'une valeur de Rs 4 999 avec le Pro, auxquels s'ajoutent des services premium incluant Huawei Care+ d'une valeur allant jusqu'à Rs 11 999.