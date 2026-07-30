Ile Maurice: Rodrigues - Pas de permis d'importation pour les marchandises en provenance du pays

Il n'existe aucune obligation d'obtenir un permis d'importation ou d'exportation pour le transfert de marchandises entre Maurice et Rodrigues. C'est ce qu'a précisé le ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, en réponse à une question du député rodriguais Jacques Édouard.

Le parlementaire souhaitait savoir si les exigences administratives, notamment pour le transport de ciment, pouvaient être revues afin de faciliter les échanges commerciaux entre Maurice et Rodrigues. Concernant les produits alimentaires, il a indiqué que le ministère de la Santé ne délivre aucun permis spécifique pour leur acheminement vers Rodrigues. Les denrées importées de l'étranger sont déjà contrôlées et validées par les inspecteurs de la santé publique à leur réception à Maurice.

S'agissant du ciment, Michaël Sik Yuen a précisé qu'aucune autorisation sanitaire n'est nécessaire, ce matériau ne figurant pas parmi les substances réglementées par la Dangerous Chemicals Control Act. En revanche, les produits agricoles et matériels végétaux demeurent soumis à des contrôles phytosanitaires afin de prévenir la propagation de maladies et de parasites.