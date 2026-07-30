Ile Maurice: Un jeune homme «séquestré» et «dépouillé» lors d'une soirée d'anniversaire

30 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)

Un informaticien de 27 ans a déposé plainte pour séquestration après avoir été retenu de force et dépouillé, dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juillet, à Camp-de-Masque. Selon son témoignage, il s'était rendu chez un ami pour célébrer son anniversaire, en compagnie de trois autres convives. La soirée a rapidement tourné court : le groupe l'aurait fait asseoir de force sur une chaise avant que l'hôte des lieux, armé d'une pince, ne s'en prenne à lui, invoquant un différend financier datant de l'année précédente.

Sous la contrainte, la victime aurait été dépossédée des codes d'accès de son application bancaire MCB Juice, permettant à ses agresseurs de virer Rs 17 000 vers leurs propres comptes. Une somme de Rs 200 en espèces, un téléphone portable et une clé de voiture lui auraient également été subtilisés. Pour appuyer leur emprise, ses ravisseurs présumés l'ont filmé en train d'avouer, sous la menace, les avoir escroqués. Une vidéo qu'ils entendaient visiblement utiliser comme moyen de pression.

Retenue toute la nuit, la victime n'a pu quitter les lieux que le dimanche à 1 h 15 du matin. Souffrant de blessures à la nuque et aux lèvres, l'informaticien a reçu des soins à l'hôpital SAJ. Une enquête pour séquestration a été ouverte par la police.

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