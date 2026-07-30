Ile Maurice: Athlétisme - Jour 3 - Bernard Baptiste qualifié pour la finale du lancer du poids

Maurice comptera bien un représentant sur la finale du lancer du poids masculin à ces Jeux du Commonwealth à Glasgow. Lors de la 3e journée de compétition hier au Scotstoun Stadium, le Dr Bernard Baptiste a passé le cap des qualifications et fera bien partie des 12 lanceurs qui disputeront la finale ce soir à 22 heures (heures mauriciennes).

Avec huit lanceurs engagés sur le groupe B des qualifications, notre compatriote a réalisé le strict minimum lors de son premier essai pour valider son ticket pour la finale. Avec un lancer enregistré à 15m91, le Dr Bernard Baptiste a fini en cinquième position, avec une performance suffisante pour atteindre la finale du lancer du poids.

Nos deux sprinteurs, Noa Bibi et Joshan Vencatasamy ont eu moins de chance lors du premier tour du 200m. Pour le premier, malgré une troisième place dans la 3e série avec un chrono de 20s86 (vent +1.6), il n'a pu se qualifier pour les demi-finales de cet évènement. Classé troisième aussi dans la 9e série, ayant couvert la distance en 21s49, le second a aussi pris la porte de sortie sur cette épreuve.

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Les quatre sprinteurs mauriciens, soit Noa Bibi, Orphée Topize, Joshan Vencatasamy et Jérémie Lararaudeuse feront leur retour à la compétition ce vendredi sur le premier tour du relais 4x100m. En attendant, les yeux seront rivés ce jeudi sur les qualifications au triple saut masculin. A partir de 15h25 (heure de Maurice), le vice-champion d'Afrique, Adel Cupidon, tâchera de décrocher sa place pour la finale de ce concours qui aura lieu samedi.

Rappelons que dans la nuit d'hier, Rachel Klopfenstein courait sa demi-finale du 800m.

Para-athlétisme - Saut en longueur T20

Capdor et Rabaye dans le top 6

Les deux représentants mauriciens sur la finale du saut en longueur T20 n'ont pas démérité mardi soir à Glasgow. Eddy Capdor a bouclé sa compétition en 5e position avec un saut à 5m93, suivi de son compatriote, Denovan Rabaye, auteur d'un saut à 5m71. Soulignons que Noemi Alphonse était engagée hier soir dans la finale du 1 500m T54.