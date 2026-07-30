Ile Maurice: Teeruth Prasad Degnarain maintenu en détention policière

Les répercussions judiciaires de la diffusion d'une vidéo en direct sur les réseaux sociaux, en marge d'un rassemblement devant les locaux de la Financial Crimes Commission (FCC) continuent. Hier, Teeruth Prasad Degnarain a été arrêté par les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) de Moka avant d'être présenté devant le tribunal de Moka sous une accusation provisoire de breach of the Information and Communication Technologies Act (ICTA).

Lors de sa comparution, la poursuite a objecté à sa libération sous caution. À la suite de cette opposition, le tribunal a ordonné son maintien en détention policière. Il devra être reconduit devant la justice au cours de la semaine prochaine pour la suite de la procédure.

Cette arrestation intervient à la suite d'une plainte déposée par Bruneau Laurette, qui reproche au suspect d'avoir tenu, à son encontre, des propos qu'il juge diffamatoires lors d'une diffusion en direct sur Facebook. La vidéo avait été réalisée lundi soir devant le siège de la FCC, à Réduit, alors que l'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, était entendu dans le cadre d'une enquête menée par la commission.

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Dans sa déposition enregistrée au poste de police de Grand-Gaube, Bruneau Laurette affirme avoir entrepris des vérifications afin d'identifier l'auteur de cette diffusion en direct. Il soutient que les déclarations relayées sur les réseaux sociaux ont beaucoup circulé, portant gravement atteinte à sa réputation et à son image publique.

Les enquêteurs de la CID ont ainsi ouvert une enquête sous les dispositions de breach of ICTA afin de déterminer si les propos diffusés constituent une infraction. Les investigations portent notamment sur le contenu de la vidéo et les circonstances de sa diffusion.

L'affaire ne se limite toutefois pas aux déclarations visant Bruneau Laurette. Selon les informations recueillies dans le cadre de l'enquête, Teeruth Prasad Degnarain aurait également tenu des propos menaçants à l'encontre de plusieurs journalistes présents devant les locaux de la FCC pour couvrir l'audition de Pravind Jugnauth. Faits qui font également l'objet de vérifications par les enquêteurs.

Les autorités poursuivent désormais leurs investigations afin d'établir l'ensemble des circonstances entourant cette diffusion en direct et de déterminer si d'autres infractions pourraient être retenues au terme de l'enquête.