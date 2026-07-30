Sénégal: Légère baisse de 1% du résultat net consolidé du groupe Ecobank au premier semestre 2026.

Au premier semestre 2026, le résultat net consolidé de Ecobank Transnational Incorporated (ETI), la maison-mère du groupe bancaire Ecobank, a enregistré une légère baisse de 1% au premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2025, selon le rapport d'activités établi par la direction de cet établissement bancaire.

Ce résultat net consolidé s'est établi à 167 milliards de FCFA contre 168 milliards de FCFA au 30 juin 2025.

Quant au total bilan de la banque, il a connu une progression de 14,41%, dégageant un solde de 30 519,415 milliards de FCFA contre 17 934,428 milliards de FCFA au premier semestre 2025.

Durant la période sous revue, le produit net bancaire (PNB)de ETI s'est élevé à +721 milliards de FCFA contre +671 milliards de FCFA au 30 juin 2025, soit une hausse de 7,45%. A ce niveau, la direction de ETI est d'avis que l'accroissement du PNB est consécutif aux solides performances des activités de Banque de grande clientèle et d'investissement (CIB) et de Banque commerciale et de détail (CCB), soutenues par les solutions de trésorerie, le financement du commerce international, les paiements et le microcrédit.

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Les prêts et créances sur la clientèle ont été comptabilisés à 6 630 milliards de FCFA contre 6 160 milliards de FCFA au premier semestre 2025, soit une progression de 8%. Pour ce qui est des dépôts de cette clientèle, ils ont augmenté de 16,34% à 15 359,213 milliards de FCFA contre 13 356 milliards de FCFA au premier semestre 2025.

Les charges d'exploitation ont connu une baisse de 6%, s'établissant à 349,221 milliards de FCFA contre 330 milliards de FCFA au 30 juin 2025.

Quant aux charges de personnel, ils ont progressé de 9%, se situant à 155,230 milliards de FCFA contre 143 milliards de FCFA au premier semestre 2025.

Les autres charges d'exploitation se sont accrues de 5% avec une réalisation de 171,417 milliards de FCFA contre 164 milliards de FCFA au premier semestre 2025.

En ce qui le concerne, le résultat brut d'exploitation enregistre une progression de 9% en s'élevant 372,097 milliards de FCFA contre 342 milliards de FCFA au 30 juin 2025.

Pour sa part, le résultat d'exploitation est en légère baisse de 1%, s'établissant à 238,094 milliards de FCFA contre 240 milliards de FCFA au premier semestre 2025.