Cote d'Ivoire: Retour sur investissements - Les actionnaires de la Société Ivoirienne des Tabacs percevront un dividende de 30,652 milliards de FCFA le 13 août 2026.

Au titre de l'exercice 2025, la Société Ivoirienne des Tabacs (SITAB) mettra en paiement le 13 août 2026 son dividende annuel net de 30,652 milliards de FCFA, a annoncé la direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise depuis le 16 septembre 1998.

Avec un capital comportant 17 955 000 actions, cela correspond à un dividende net par actions de 1 707,2 FCFA.

Selon les responsables de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au jeudi 13 août 2026, le titre SITAB Côte d'Ivoire cotera ex-dividende à partir du mercredi 12 août 2026. Les investisseurs qui souhaitent acquérir encore des actions SITAB, et en conséquence profiter du dividende qui sera versé le 13 août 2026, ont jusqu'au mardi 11 août 2026 pour le faire. Passé ce délai, les responsables de la BRVM annuleront tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation.

A l'issue de l'exercice 2025, la SITAB a vu son résultat net après impôts baisser de 18,14%, s'établissant à 36,157 milliards de FCFA contre 44,173 milliards de FCFA en 2024. Pour sa part, le chiffre d'affaires connait une hausse de 25% avec une réalisation de 268 milliards de FCFA contre 214 milliards de FCFA en 2024.

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Au niveau des charges, les achats de marchandises et variation de stock sont passés de 150 milliards de FCFA en 2024 à 207,118 milliards de FCFA en 2025. Il en est de même des transports qui se situent à 1,155 milliard de FCFA contre 479,345 millions de FCFA en 2024. La même tendance haussière caractérise les services extérieurs qui ont presque doublé puisqu'ils passent de 4,164 milliards de FCFA en 2024 à 8,147 milliards de FCFA durant la période sous revue.

Au total, les charges de la société ont augmenté de 41%, s'établissant à 220 milliards de FCFA contre 156 milliards de FCFA en 2024.

Concernant la valeur ajoutée de la SITAB, elle a enregistré une baisse de 19,04%, à 49,082 milliards de FCFA contre 61 milliards de FCFA en 2024. Les charges de personnel connaissent, de leur côté, une baisse de 285 millions à 2,692 milliards de FCFA contre 3,377 milliards de FCFA en 2024.

L'excédent brut d'exploitation connait aussi une baisse de 19% à 46,389 milliards de FCFA contre 57,252 milliards de FCFA en 2024.

Il en est de même du résultat d'exploitation qui s'est contracté de 19,44%, se situant à 46 milliards de FCFA contre 57,068 milliards de FCFA en 2024.

Pour sa part, le résultat des activités ordinaires s'établit à +2,313 milliards de FCFA contre -3,803 millions de FCFA en 2024.