Sénégal: Secteur secondaire et tertiaire - La DPEE note une détérioration du climat des affaires en février 2026

30 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

La Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) informe qu'en février 2026, le climat des affaires s'est détérioré, en rythme mensuel. L'information est contenue dans sa dernière publication « Point Mensuel de Conjoncture @Mai 2026 ».

L'indicateur synthétique, calculé sur la base des soldes d'opinion des chefs d'entreprise, a perdu 0,8 point par rapport à janvier 2026. Toutefois, précise la Dpee, il se retrouve légèrement au-dessus de la tendance de long terme.

Ce résultat reflète en grande partie, le pessimisme des prestataires de services et des entrepreneurs sur la période.

Comparativement à la même période en 2025, le climat des affaires s'est amélioré de 5,2 points, au mois de février 2026.

Dans le sous-secteur de l'industrie, les contraintes mentionnées par les industriels sont la demande (37%), le recouvrement difficile des créances (33%), les difficultés d'approvisionnement en matières premières (30%), la concurrence jugée déloyale (30%), l'accès au crédit (10%) et la fiscalité (10%).

En rythme mensuel, le climat des affaires de ce sous-secteur s'est amélioré de 1,3 point, traduisant les opinions favorables des industriels par rapport aux commandes, aux perspectives de commandes et aux perspectives de production.

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