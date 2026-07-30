Burkina Faso: Décentralisation et développement local - Les projets et programmes passés au crible

Le ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité a organisé la première session ordinaire du comité de pilotage des projets et programmes de catégorie 1 de la direction générale de la décentralisation et du développement local, mardi 28 juillet 2026 à Ouagadougou.

Le ministère de l'Administration territoriale et de la mobilité (MATM) veut mieux apprécier le niveau de mise en oeuvre des projets et programmes de catégorie 1 de la direction générale de la décentralisation et du développement local. Pour ce faire, le département a organisé la première session ordinaire du comité de pilotage de ces projets et programmes de catégorie, mardi 28 juillet 2026, à Ouagadougou. L'ouverture des travaux a été présidée par le secrétaire général du ministère, Saïdou Sankara, président du comité de pilotage.

Il a rappelé que cette session constitue un cadre de redevabilité permettant au programme d'appui au Système national de décentralisation (SYNAD) de présenter le bilan de ses actions et d'évaluer sa contribution au développement socio-économique du Burkina Faso. Ainsi, les travaux de la session ont porté sur l'examen du rapport annuel 2025, le rapport d'exécution au 30 juin 2026 ainsi que la révision du Plan de travail du budget annuel (PTBA) 2026.

Les membres statutaires du comité de pilotage ont également fait le point de la mise en oeuvre des recommandations formulées lors de la précédente session afin d'améliorer l'exécution des activités.

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Selon Saïdou Sankara, les échanges ont mis en évidence des résultats jugés en deçà des attentes. « En 2025, le SYNAD a enregistré un taux d'exécution physique de 44,42 % pour un taux d'exécution financière de 69,83 % et au 30 juin 2026, ces taux s'établissaient respectivement à 43,25 % et 18,41 % », a-t-il dit. De son avis, ces performances s'expliquent par les réformes engagées dans le secteur de la décentralisation ainsi que le contexte sécuritaire qui ont ralenti la mise en oeuvre de plusieurs activités.

Le secrétaire général du MATM a précisé que la révision du PTAB 2026 a permis d'adapter le programme SYNAD aux nouvelles réalités institutionnelles afin d'assurer l'exécution de l'ensemble des activités prévues avant la fin du projet.

Pour cela, il a insisté sur la nécessité d'une forte implication de tous les acteurs afin que les ressources mobilisées soient entièrement utilisées au profit des collectivités territoriales et des populations.

Le président du Comité de pilotage, Saïdou Sankara, a indiqué que le SYNAD demeure le seul projet actif de la DGDDL et que son exécution prendra fin le 31 décembre 2026. Il a rappelé que le programme d'appui au système national de décentralisation intervient dans le renforcement des capacités des collectivités territoriales, l'amélioration de leur gouvernance, l'accompagnement de l'administration centrale ainsi que le financement d'actions de développement local.

Saïdou Sankara a salué l'accompagnement de la Coopération suisse, partenaire technique et financier du SYNAD, pour son soutien constant au processus de décentralisation.