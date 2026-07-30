Burkina Faso: Cadre sectoriel de dialogue santé - 71 infrastructures sanitaires inaugurées au premier semestre 2026

Le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a présidé la deuxième session ordinaire de l'année 2026 du cadre sectoriel de dialogue santé, mercredi 29 juillet 2026, à Ouagadougou.

Le Cadre sectoriel de dialogue (CSD) santé se veut un cadre de concertation des acteurs pour faire le bilan des activités et ajuster les ambitions futures dans le secteur de la santé. La deuxième session ordinaire de l'année 2026 du CSD santé a eu lieu, mercredi 29 juillet 2026, à Ouagadougou sous la présidence du ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou. Il a indiqué que cette session qui constitue la première revue à mi-parcours du Plan national de développement (PND) 2026-2030 trace désormais la trajectoire pour la souveraineté et le progrès économique du Burkina Faso.

Le ministre de la Santé a rappelé que le secteur de la santé est porté principalement par le pilier 3 du plan RELANCE « Développer le capital humain », à travers le programme 3.1 « Santé et nutrition ». « Notre ambition est de garantir un accès équitable à des soins de qualité, renforcer la souveraineté pharmaceutique et d'améliorer durablement l'état nutritionnel des populations », a-t-il confié.

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Robert Lucien Jean-Claude Kargougou a mis en avant plusieurs acquis enregistrés au cours du premier semestre 2026. Sur le plan institutionnel et social, il a révélé que le département a franchi des étapes décisives, notamment la validation de la stratégie nationale de développement sanitaire 2026-2030, le paiement de plus de 21,2 milliards F CFA au titre du passif social de l'Agence nationale de gestion des soins de santé primaires, la réussite de deux transplantations rénales, ainsi que la disponibilité de 24 médicaments anticancéreux sur les 41 prévus.

Mis ensemble, ces acquis portent le taux de réalisation du CSD santé à 78 %, a annoncé le ministre de la Santé. Il a également noté la formation de 869 médecins spécialistes dans le cadre du Plan 1000x5 et l'orga- nisation du premier forum sur le financement de la santé. Dans le volet infrastructures, le ministre de la Santé a souligné l'inauguration de 71 infrastructures sanitaires bénéficiant à plus de 150 000 personnes, l'ouverture de quatre nouveaux centres d'hémodialyse.

Il a salué aussi l'état d'avancement du centre hospitalier universitaire régional de Gaoua, l'opérationnalisation du centre de médecine traditionnelle et de soins intégrés et du technopole pharmaceutique Faso-pharma qui affiche un taux de 96,5 %.

Tout en saluant ces performances, Robert Lucien Jean- Claude Kargougou a reconnu la persistance de certains défis, notamment les retards dans certains projets d'infrastructures et la faible mobilisation des financements extérieurs due à des lourdeurs administratives. Il a invité les acteurs à accélérer l'exécution des investissements durant le second semestre.

« C'est par la rigueur de notre travail et la qualité de nos échanges que nous transformerons ces défis en réussite » a-t-il ajouté. Pour le chef du département de la Santé, l'objectif reste inchangé. « Assurer à chaque Burki- nabè le droit fondamental à une santé de qualité », a-t-il conclu.