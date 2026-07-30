Afrique: Initiative présidentielle Faso Mêbo - Le Nazinon s'engage pour sa construction

Le lancement régional de l'initiative présidentielle Faso Mêbo dans le Nazinon a eu lieu, mercredi 29 juillet 2026, à Manga, sous la présidence du gouverneur de la région, Yvette Nacoulma.

Le Nazinon a donné le ton de son engagement en faveur de l'initiative présidentielle Faso Mêbo. Lancée dans une ferveur patriotique, mercredi 29 juillet 2026, à Manga par le gouverneur de la région, Yvette Nacoulma, l'initiative ambitionne de féderer les énergies autour des grands chantiers de développement impulsés par les plus hautes autorités. Le gouverneur du Nazinon a fait savoir que l'initiative Faso Mêbo est une émanation de la vision audacieuse et révolutionnaire du chef de l'Etat qui vient rappeler que la construction d'un Burkina Faso résilient, solidaire et prospère repose sur l'engagement patriotique de chaque citoyen.

C'est ainsi que le Nazinon, a-t-elle dit, partageant les idéaux de la Révolution progressiste populaire (RPP), s'est lancé dans l'implémentation de l'initiative. Yvette Nacoulma a salué les acteurs dont les contributions anticipatrices permettent le démarrage de l'initiative présidentielle dans le Nazinon. Elle a cité les serviteurs du peuple de sa circonscription administrative qui ont déjà apporté une contribution financière de plus de 7 millions F CFA et 22 sacs de ciment, facilitant ainsi l'acquisition d'une bétonnière, deux tables vibrantes, deux compacteurs et d'autres outillages.

Le gouverneur du Nazinon a également mentionné que le Razang Naaba de Nobéré, à travers sa société NIPAD SA, a offert à Faso Mêbo, 20 tonnes de ciment pour une valeur financière de 2,2 millions F CFA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La Confédération générale des entreprises du Faso, présidée par le chef du patronat du Nazinon, Joseph Rouamba, a contribué à hauteur de 40 tonnes de ciment d'un montant de 4,80 millions F CFA », a-t-elle confié. Yvette Nacoulma a exhorté la population du Nazinon a assuré l'essor de Faso Mêbo dans la région. « C'est par notre participation citoyenne exemplaire que nous contribuerons au renforcement des actions de Faso Mêbo en faveur de l'embellissement et le désenclavement de nos villes et campagnes », a-t-elle relevé.

« Désenclaver les localités » Elle a réitéré ses sincères remerciements à la direction générale de Faso Mêbo pour tout l'accompagnement reçu. Elle a noté la réalisation d'un forage équipé sur le site, le don de 3 000 moules de pavé, le renforcement de capacités de 10 volontaires et leur insertion en tant que volontaire de Faso Mêbo, la formation de l'équipe de coordination et son équipement en matériel informatique. Pour le représentant du directeur général de l'Agence Faso Mêbo, le capitaine Yasser Traoré, l'initiative Faso Mêbo, devenue une Agence en janvier 2026, se décline en deux volets.

Selon lui, le premier, qui concerne l'embellissement, consiste à la construction et à l'aménagement endogène des différentes villes à travers la confection de pavés et le développement d'espaces verts. Le deuxième volet, à écouter M. Traoré, porte sur la réalisation de routes par les brigades routières. « A ce jour, nous avons 12 brigades routières qui sont installées dans 10 régions », a-t-il précisé.

Le capitaine Yasser Traoré a rappelé que Faso Mêbo vise à bitumer 3 000 à 5 000 kilomètres de routes par an, à désenclaver les localités et soutenir les opérations sécuritaires à travers la construction de voiries et de pistes.

A son avis, Faso Mêbo marque une nouvelle ère de gouvernance patriotique, de développement local et de participation citoyenne. Pour ce faire, le capitaine Yasser Traoré a demandé aux forces vives du Nazinon de mettre la main à la pâte pour que la région puisse faire la différence par rapport aux autres localités. La cérémonie a pris fin par une réception de don pour Faso Mêbo et par la confection symbolique de pavés.