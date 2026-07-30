Burkina Faso: Financement du sport - Le menu de la IIe édition de la grande conférence sportive

L'Association jeunesse, action et solidarité en Afrique a organisé sa deuxième grande conférence sportive sur le thème : « Financement innovant des projets sportifs : Quelle stratégie pour une mobilisation efficace des ressources », samedi 25 juillet 2026, à Ouagadougou

Dans le but de mettre en place des mécanismes innovants de financement, de renforcer la gouvernance des organisations sportives, d'encourager les partenariats et de tirer profit des opportunités offertes par les nouvelles technologies, l'Association jeunesse, action et solidarité en Afrique a initié la IIe édition de la grande conférence sportive. Cette IIe édition s'est tenue sur le thème : « Financement innovant des projets sportifs : Quelle stratégie pour une mobilisation efficace des ressources », le samedi 25 juillet à Ouagadougou.

Saluant l'initiative, le représentant du président de la Fédération burkinabè de football (FBF), président de la cérémonie, Jacques Dalla, a souligné que parler de financement du sport, c'est parler de l'avenir de la jeunesse. Pour lui, cette rencontre offre l'opportunité aux uns et aux autres de proposer des solutions adéquates aux clubs, centres de formation et équipes nationales.

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« Le sport a besoin d'une vision et de partenaires sûrs pour grandir », a -t-il ajouté. A cet effet, le président de l'association, Amadou Sawadogo a confié que ce cadre d'échanges, est un véritable laboratoire d'idées dont les recommandations pourront inspirer les décideurs publics, les organisations sportives et les investisseurs.

« Cette opportunité nous invite à explorer de nouvelles pistes, à réfléchir ensemble sur les choix de mécanismes innovants, capables de mobiliser davantage le secteur privé, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, la diaspora, les entreprises citoyennes et des fondations, afin de bâtir un modèle de financement plus responsable et plus inclusif », a-t-il mentionné. Tout l'enjeu de cette conférence selon Boukari Sawadogo, président de l'association Vitrine des métiers du sport, est de mener des réflexions et de trouver des solutions afin de créer une adéquation entre l'offre et la demande de financement dans le secteur du sport.

Livrant la communication sur le thème, Boukari Sawadogo, a plaidé pour un financement innovant. Car, selon lui, il est impératif de créer une nouvelle dynamique ou de nouveaux sujets sur lesquels un travail remarquable peut être fait. A l'issue de la communication inaugurale, des panels relatifs à des stratégies innovantes de financement du sport ont été abordés. Il s'est agi particulièrement de celui sur le financement du sport et le rayonnement international du Burkina-Faso, état des lieux et perspectives livré par le directeur de la Promotion de l'Economie du Sport et des Loisirs, Prosper Kaboré.

A sa suite, le directeur pour la Promotion du Sport et des Loisirs de la Commune de Ouagadougou, Yassia Sawadogo, s'est appesanti sur la contribution de la collectivité territoriale au financement et à la gestion des activités sportives et des loisirs. Prenant en compte le tandem médias-sport, le sous-thème : « Médias, promotion et financement du sport état des lieux et perspectives », a été animé par le journaliste sportif, Lassina Sawadogo. « Il nous faut trouver dès à présent une meilleure connexion exclusive, médias-sport », a-t-il conseillé.

Le sous-thème « Outils digitaux, le développement du sport, acquisition de technologies et modernisation de la gestion des infrastructures et événements sportifs au Burkina-Faso », a été animé par l'expert en ingénierie du sport et des loisirs, Bakary Sidi. Le président de la section football de l'USFA (Union sportive des Forces armées), le commandant Karim Souabo, parrain de cette IIe édition, a indiqué qu'elle est un appel à l'action collective.

Avant de rassurer de son accompagnement pour de telle initiative, il a invité les responsables des organisations sportives à renforcer la gouvernance, la transparence et la construction de projets futuristes structurés.