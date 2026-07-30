Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité - L'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso doté d'un commissariat de police

Le directeur général de la Police nationale, l'inspecteur général de police Thierry Dofizouho Tuina, a inauguré, le mardi 28 juillet 2026, un nouveau commissariat de police implanté dans l'arrondissement 7 de la commune de Bobo-Dioulasso. Cette infrastructure vise à rapprocher davantage les services de police des populations.

L'arrondissement 7 de la commune de Bobo-Dioulasso dispose désormais de son propre commissariat de police. L'infrastructure, implantée au secteur 29, dans le quartier Belleville, non loin de la route de Orodara, a été inaugurée, le mardi 28 juillet 2026, au cours d'une cérémonie qui a réuni des autorités administratives, militaires, paramilitaires, coutumières ainsi que les habitants du quartier. A cette occasion, le Président de la délégation spéciale (PDS) dudit arrondissement, Souleymane Sanou, a salué l'implantation de ce nouveau commissariat dans son ressort territorial.

Il a précisé que l'arrondissement 7 est l'un des plus grands de la commune de Bobo-Dioulasso, mais qu'il ne disposait pas de commissariat, ce qui exposait ses habitants à des risques d'insécurité. Pour le directeur général de la Police nationale, Thierry Dofizouho Tuina, c'est d'ailleurs la recrudescence de la criminalité urbaine qui a amené les autorités à construire ce commissariat afin d'être plus proches des populations.

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Deux autres sont en construction à Bobo-Dioulasso, dont l'un dans l'arrondissement 5 et l'autre dans l'arrondissement 2. Ce dernier est financé par le Conseil régional des Hauts-Bassins.

Ces différentes infrastructures, a laissé entendre le directeur général de la Police nationale, traduisent la volonté du gouvernement d'assurer un maillage sécuritaire adéquat du pays. Elles visent également, selon lui, à renforcer les capacités de lutte contre la délinquance et la criminalité et à offrir un cadre de travail adéquat pour garantir la sécurité. Thierry Dofizouho Tuina a invité ses agents à officier avec dignité, professionnalisme et probité. « Le citoyen ou l'usager est un client du service public de la sécurité. Vous leur devez respect. Les pratiques comme les rackets, les maltraitances et autres types de déviance sont à bannir », a insisté le patron de la Police nationale.

Le tout premier commissaire de police de l'arrondissement 7, Issa Sirima, a rassuré ses supérieurs en s'engageant à servir avec loyauté, discipline et professionnalisme. Il a exhorté les agents placés sous sa responsabilité à en faire autant en exerçant avec professionnalisme, intégrité et impartialité, pour le bonheur des populations et dans l'intérêt général. Il les a aussi appelés à se conformer aux différentes directives données par les autorités afin de contribuer à lutter efficacement contre les différentes formes de criminalité pour que le quartier Belleville reflète son nom sur le plan sécuritaire.

A l'entendre, la construction du commissariat de l'arrondissement 7 traduit la volonté de l'Etat de renforcer sa présence effective auprès des populations, de renforcer la protection des personnes et de leurs biens, d'améliorer la prévention et la lutte contre la criminalité urbaine afin de garantir à chacun le droit fondamental de vivre en sécurité.