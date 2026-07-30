Sénégal: Décès de Mansour Diouf - Le pays pleure une âme joyeuse

Mansour Diouf, créateur de contenus, nous a quittés. Mais avant d'être un créateur de contenus et un humoriste, c'était un fils, un frère, un neveu, un ami. Et tous ceux qui l'ont côtoyé sont unanimes : c'était un homme joyeux, respectueux, capable de mettre de la bonne humeur. Une immense perte.

Ce mercredi 29 juillet 2026, le Sénégal a perdu l'un de ses créateurs de contenu les plus appréciés. Mansour Diouf s'est éteint des suites d'un accident de la circulation survenu au niveau de Thiaroye, dans la banlieue dakaroise, impliquant une moto, un tricycle et un camion sur le pont de la localité.

La nouvelle, tombée en soirée, s'est propagée à une vitesse foudroyante sur les réseaux sociaux, plongeant sa communauté, ses proches et l'ensemble des acteurs du digital sénégalais dans une profonde tristesse. Un drame d'autant plus douloureux qu'il survient à peine quelques jours après la célébration de son anniversaire, le 25 juillet dernier. D'ailleurs, comme un déni, de nombreuses personnes ont ensuite cru que c'était faux, qu'il était dans le coma... Hélas non.

Un artisan de la bonne humeur

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Mansour Diouf s'était fait un nom sur les réseaux, en particulier sur TikTok (plus de 400 000 abonnés), grâce à des vidéos pleines d'humour, de spontanéité et de proximité avec son public. Ses créations, souvent réalisées aux côtés de l'humoriste Mame Balla Mbow, rassemblaient des milliers d'abonnés et étaient largement partagées. Leur complicité à l'écran avait fini par fidéliser toute une communauté qui attendait chaque nouveau contenu avec impatience.

Au-delà des vues et des partages, c'est la personnalité de Mansour Diouf qui a marqué les esprits : un jeune homme décrit par ceux qui l'ont côtoyé comme talentueux, accessible et généreux dans le partage de sa joie. Il était aussi connu comme un militant engagé, attaché à ses valeurs.

Une vague d'hommages

Depuis l'annonce de sa disparition, les messages de condoléances n'ont cessé d'affluer sur Facebook, TikTok, Instagram et WhatsApp. Des figures publiques ont également tenu à saluer sa mémoire, dont le vice-président de l'Assemblée nationale, qui a exprimé sa tristesse face à ce départ brutal et rendu hommage à l'engagement du jeune homme.

Ce concert d'hommages, venu aussi bien de simples internautes que de personnalités politiques, témoigne de l'empreinte que Mansour Diouf a laissée bien au-delà de son cercle proche.

Le souvenir d'une lumière

Ce qui revient le plus souvent dans les témoignages, c'est cette capacité qu'avait Mansour Diouf à faire sourire, à créer de la légèreté dans le quotidien de ceux qui le suivaient. Dans un espace numérique parfois saturé de tensions et de polémiques, il avait choisi d'y apporter de la joie simple et communicative.

C'est peut-être ça, le plus bel héritage qu'on puisse laisser : avoir été, pour des milliers d'inconnus devenus des abonnés fidèles, une source de bonne humeur au quotidien. Le Sénégal perd une voix chaleureuse, mais garde intacts les souvenirs et les sourires qu'elle a semés. Et c'est là, l'essentiel : on se souviendra de lui comme d'un homme de joie.

Repose en paix, Mansour.