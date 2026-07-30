Sénégal: Grand Magal 2026 - L'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim mobilisé dans la prise en charge des cas graves

À l'occasion du Grand Magal de Touba, le Centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim met en place un important dispositif sanitaire. Du 31 juillet au 4 août, les consultations, les urgences et les examens seront entièrement gratuits. L'établissement se dit également prêt à assurer la prise en charge des cas les plus complexes grâce au renforcement de son plateau technique.

Le Centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba a dévoilé, mercredi 29 juillet 2026, son dispositif de couverture sanitaire du Grand Magal. À cette occasion, la directrice de l'établissement, Dr Bineta Diabel Bâ Mbacké, a annoncé une gratuité totale des soins pendant cinq jours, du 31 juillet au 4 août.

« Tout patient qui franchira le seuil de Cheikh Ahmadoul Khadim aura tout type de soins gratuits. Tout sera gratuit aussi bien à la consultation que la prise en charge des urgences, que les examens complémentaires», a déclaré la directrice. Hôpital de référence de la ville sainte, l'établissement entend cette année renforcer sa mission en assurant la prise en charge des cas les plus graves. Selon Dr Bineta Diabel Bâ Mbacké, le niveau du plateau technique permet désormais de répondre efficacement aux urgences complexes susceptibles de survenir durant le Magal.

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Le responsable du service d'orthopédie-traumatologie, Dr Alioune Badara Dione, a précisé que le bloc opératoire sera opérationnel 24 heures sur 24 durant toute la période de couverture sanitaire. Des équipes d'orthopédistes et de traumatologues assureront une permanence afin de prendre en charge les victimes d'accidents et autres traumatismes.

Il a également souligné que l'une des principales innovations de cette édition réside dans la gratuité des implants et des prothèses orthopédiques destinés aux pèlerins nécessitant une intervention chirurgicale. « Comme les années précédentes, l'hôpital prendra gratuitement en charge les implants et les prothèses orthopédiques pour les patients victimes d'accidents », a-t-il indiqué.

De son côté, le chef du service des urgences, Dr Seydou Nourou Seck, a rappelé que les accidents de la circulation constituent l'une des principales causes d'admission pendant le Magal. Il a ainsi invité les conducteurs à faire preuve de prudence et à respecter les règles de sécurité routière afin de limiter les accidents. Le chef du service de neurochirurgie, Dr Pape Ibrahima Ndiaye, a, quant à lui, recommandé aux personnes souffrant d'hypertension artérielle, de diabète ou de cancer de ne pas interrompre leur traitement durant leur séjour à Touba.

En conclusion, la directrice générale de l'hôpital a exhorté les pèlerins à respecter les règles d'hygiène dans les concessions et à consulter rapidement les structures de santé ou les postes médicaux déployés dès l'apparition des premiers signes de malaise, afin de prévenir toute aggravation de leur état de santé.