Sénégal: Vers le renforcement de la coopération numérique entre les deux pays

30 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

Le ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba DIOUF, a reçu l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, à l'occasion d'un échange consacré au renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine du numérique. L'information a été donnée par la tutelle à travers une note publiée jeudi.

« Cette rencontre a permis de réaffirmer la profondeur des liens historiques, fraternels et amicaux qui unissent le Sénégal et le Royaume du Maroc, ainsi que la volonté commune de poursuivre les initiatives déjà engagées dans un esprit de confiance et de partenariat mutuellement bénéfique », renseigne le texte.

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Les échanges ont notamment porté, selon la même source, sur le développement de l'entrepreneuriat, des services numériques associés et d'écosystèmes favorables à l'innovation, à l'investissement, à la création d'emplois et de valeur.

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Ainsi, les deux parties ont convenu de poursuivre les concertations techniques afin de consolider la coopération en cours et de favoriser la mise en oeuvre diligente des engagements convenus, dans un cadre équilibré et juridiquement sécurisé.

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