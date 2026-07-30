Congo-Kinshasa: La société civile de Bunia salue le retour progressif des humanitaires à Nyakunde pour stopper l'avancée d'Ebola

Le déploiement des acteurs humanitaires reprend progressivement dans la zone de santé de Nyakunde, en Ituri. Ces équipes avaient temporairement suspendu leurs opérations à la suite des tensions sécuritaires nées du meurtre, le 15 juillet dernier, d'un leader du groupe armé Front patriotique et intégrationniste de l'Ituri (FPIC).

Ce retour sur le terrain est vivement salué par la coordination provinciale de la Société civile Forces vives de l'Ituri, qui qualifie cette présence de vitale pour la riposte sanitaire.

Dans cette zone particulièrement touchée par la 17e épidémie de maladie à virus Ebola, le retour des partenaires humanitaires permet de garantir la continuité des soins et de la surveillance épidémiologique.

Pour le président de la société civile provinciale, Dieudonné Lossa, l'urgence sanitaire doit primer sur les différends et l'insécurité :

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« La coordination provinciale de la Société civile tient à remercier sincèrement tous les partenaires qui ont accepté de regagner la zone de santé de Nyakunde après les événements survenus. Nous saluons leur engagement, parce qu'aujourd'hui notre véritable ennemi, c'est Ebola. »

Une progression inquiétante de l'épidémie sur le terrain

Rappelant que le virus continue de faire des victimes dans plusieurs localités, le représentant des forces vives appelle l'ensemble de la population et les équipes de riposte à maintenir une vigilance maximale :

« Ebola est une maladie bien réelle en Ituri. Nous avons déjà plusieurs décès et des malades pris en charge dans les centres de traitement. Il faut que chacun prenne cette lutte au sérieux pour arrêter cette maladie qui continue de tuer et de déstabiliser nos communautés. »

Selon le Centre des opérations d'urgence de santé publique (COUSP), l'épidémie poursuit sa progression dans plusieurs zones de santé. L'ensemble des intervenants réaffirme la nécessité d'une synergie d'action entre autorités, partenaires et communautés locales pour freiner la chaîne de transmission.