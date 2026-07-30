Congo-Kinshasa: Trafic suspendu sur le pont Ituri entre Komanda et Mambasa pour prévenir un effondrement

L'administrateur du territoire d'Irumu a décidé de suspendre le trafic sur le pont Ituri, situé sur l'axe routier reliant Komanda à Mambasa, afin de prévenir tout risque d'effondrement de cet ouvrage stratégique. La mesure entre en vigueur à partir de ce jeudi 30 juillet et restera applicable jusqu'à nouvel ordre, en attendant des travaux de réhabilitation.

Dans un communiqué publié mercredi 29 juillet, le colonel Jean Siro Nsimba Bunga, administrateur du territoire d'Irumu, justifie cette décision par l'état de dégradation avancée de l'infrastructure. Selon l'autorité territoriale, le pont présente actuellement de sérieux signes de détérioration qui pourraient mettre en danger les usagers.

Cette suspension vise ainsi à éviter d'éventuels accidents en attendant les travaux de réhabilitation annoncés par l'Office des routes. Les autorités locales estiment que la limitation immédiate du trafic constitue la meilleure option pour préserver l'ouvrage et garantir la sécurité des populations.

La décision est favorablement accueillie par la société civile locale, qui considère cette suspension comme une mesure préventive nécessaire compte tenu de l'état préoccupant du pont.

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Le vice-président de la société civile d'Irumu, Dieudonné Soniau Malangay, a appelé les services compétents à veiller au respect strict de cette décision.

« Nous saluons la décision prise par l'autorité territoriale parce que l'état actuel du pont Ituri ne permet pas le trafic. C'est pour cela que, en attendant sa réhabilitation, nous demandons aux services de Transcom et à ceux de sécurité de faire respecter la décision prise par l'autorité territoriale », a-t-il déclaré.

Un ouvrage stratégique pour l'économie et la sécurité

Selon les acteurs de la société civile, le pont Ituri joue un rôle crucial dans la mobilité des populations et le transport des marchandises entre les territoires d'Irumu et de Mambasa. Son importance dépasse toutefois le seul cadre économique.

L'ouvrage constitue également un point de passage essentiel pour les forces de défense et de sécurité engagées dans les opérations militaires contre les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) dans cette partie de la province de l'Ituri.

« Cet ouvrage facilite la circulation des populations avec leurs biens, ainsi que les opérations militaires qui se déroulent dans le territoire de Mambasa contre les ADF. C'est pourquoi nous souhaitons que toute personne qui ne respectera pas la décision de l'administrateur du territoire puisse être poursuivie par la justice », a ajouté Dieudonné Soniau Malangay.

Un appel à une réhabilitation rapide

Alors que la suspension du trafic risque de perturber temporairement les déplacements et les activités commerciales entre Komanda et Mambasa, les habitants espèrent une intervention rapide de l'Office des routes pour remettre l'infrastructure en état.

Pour les autorités locales comme pour la société civile, la réhabilitation du pont Ituri apparaît désormais comme une urgence afin de garantir la sécurité des usagers, maintenir les échanges économiques dans la région et soutenir les opérations sécuritaires en cours dans cette zone confrontée à l'insécurité.