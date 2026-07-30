Congo-Kinshasa: « Nous sommes tous humains », L'association La voix des oubliés sensibilise contre la stigmatisation de l'albinisme

30 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Briser les complexes, vaincre les préjugés et promouvoir l'inclusion sociale des personnes atteintes d'albinisme, c'est l'objectif d'une journée de sensibilisation organisée mardi 28 juillet à Matadi, dans le Kongo-Central, par l'association La voix des oubliés. Placé sous le thème « Nous sommes tous humains », l'événement a réuni plus d'une centaine de personnes autour de la question de l'acceptation de soi et de l'épanouissement personnel.

Face aux regards parfois stigmatisants et blessants de la société, de nombreuses personnes vivant avec le déficit de mélanine ont tendance à s'isoler. Ferdinand Diemolo, lui-même atteint d'albinisme, témoigne de cette réalité douloureuse :

« Souvent, les albinos entre eux s'évitent. Ils se disent que si, en étant seuls, ils attirent déjà les regards, à combien plus forte raison s'ils étaient à deux ou plusieurs ? »

Des témoignages de vie inspirants pour vaincre les tabous

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Pour lutter contre ces barrières invisibles, les organisateurs mettent en avant des modèles de vie épanouis au sein de la communauté. Émilie Phambu, mère de famille et épouse d'une personne atteinte d'albinisme, partage son expérience en toute simplicité :

« Le premier jour, quand mon mari m'avait abordée, j'avais trouvé cela normal. On est ensemble, avec nos deux enfants. Je suis très à l'aise avec lui comme époux. »

Un appel à l'étude et au développement communautaire

Pour le président international de l'association La voix des oubliés, Honoré Lowango, la réponse aux discriminations réside dans l'éducation et la pleine affirmation de la dignité humaine :

« Nous sommes tous humains. Et en tant que tel, vous avez droit à la vie. Allez de l'avant, étudiez. Grâce à ce que vous allez faire, c'est une façon de contribuer non seulement à votre épanouissement, mais pour le développement même de notre pays et pourquoi pas du monde entier. »

Soutenue par divers partenaires à travers la province, l'organisation rappelle fermement que l'albinisme ne limite en rien la valeur d'un individu ni son aptitude à participer pleinement au progrès de la société.

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