Congo-Kinshasa: La route stratégique Bunia-Kasenyi en plein délabrement - Les usagers réclament la reprise urgente des travaux

Parcourir les 55 kilomètres reliant la ville de Bunia à la cité côtière de Kasenyi relève désormais d'un véritable calvaire pour les usagers. Bourbiers profonds, ravins provoqués par l'érosion et dégradations majeures de la chaussée paralysent le trafic sur cet axe routier névralgique du territoire de Djugu, bordant le lac Albert.

Cette détérioration s'accentue un mois seulement après la suspension inexpliquée des travaux de réhabilitation partielle initiés par le gouvernement provincial.

Voie d'interconnexion commerciale stratégique avec l'Ouganda voisin, la route voit s'accumuler les camions de marchandises et de ciment immobilisés, voire renversés, dans les zones les plus critiques.

Sur l'axe, la circulation est devenue un parcours du combattant, particulièrement vers les localités de Busaba, Tchomia et à l'entrée de Kasenyi.

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Un chauffeur de taxi assurant le transit témoigne du désarroi des conducteurs :

« Nous, les taximen de transit entre Bunia et Kasenyi, nous souffrons beaucoup. La route se dégrade plus vers Busaba. Arriver à Kasenyi et Tchomia, c'est tout un problème. La route s'est vraiment détériorée, nous souffrons beaucoup. »

La crainte d'un isolement total à l'approche des pluies

Alors que les travaux entamés il y a un mois sur les tronçons Mbogu-Nyakero et dans la plaine de Kasenyi sont à l'arrêt, la population et les opérateurs économiques redoutent une coupure totale du trafic avec l'arrivée imminente de la saison des pluies. Les usagers lancent un appel pressant à l'exécutif provincial pour la relance immédiate des chantiers.

Jusqu'à présent, les autorités provinciales de l'Ituri ne se sont pas encore exprimées sur les raisons de cette interruption des travaux.