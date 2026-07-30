Afrique de l'Ouest: Sécurité alimentaire - Une réponse plus rapide est nécessaire

Entre 2020 et 2026, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest est passé de 22,1 millions à environ 52,9 millions.

Une alerte donnée par la Commission de la Cédéao, qui appelle les États à renforcer leurs capacités collectives d'anticipation, de préparation et de réponse.

Pour Deweh Emily Gray, représentante de l'organisation au Togo, cette progression interroge directement l'efficacité des mécanismes régionaux mis en place jusqu'ici pour contrer le phénomène.

Depuis 2013, la Réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA) constitue l'un des principaux instruments de solidarité communautaire de la Cédéao, permettant de soutenir les États membres en crise à travers la mobilisation de stocks régionaux de céréales et de produits nutritionnels enrichis. Plus de 27 interventions ont déjà été menées au bénéfice des populations les plus vulnérables.

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Mais plus d'une décennie de mise en oeuvre a aussi révélé ses limites, notamment la nécessité de compléter le dispositif par des mécanismes de financement innovants pour renforcer sa capacité de réponse.

C'est ce constat qui a conduit à la révision de la stratégie régionale de stockage et à la modernisation des mécanismes de financement, avec l'intégration d'un guichet de financement des risques au sein du dispositif global de la RRSA.

L'objectif : disposer de ressources rapidement mobilisables pour une réponse plus rapide, plus efficace et plus transparente face aux crises alimentaires et nutritionnelles.

C'est dans cette optique qu'une concertation régionale se tient à Lomé, destinée à capitaliser sur les expériences déjà développées dans la sous-région en matière de financement des risques agricoles et alimentaires.