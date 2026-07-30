Gabon: De la craie à la machette - Les ressortissants de Mbinambi Moubou cultivent l'avenir

Le Rassemblement des ressortissants de Mbinambi Moubou confirme qu'il est une association d'actions et non de promesses. Après avoir honoré les mamans lors de la fête des Mères et apporté un précieux soutien au secteur éducatif grâce à la distribution de cahiers et de tableaux noirs, l'organisation franchit une nouvelle étape en se tournant vers l'agriculture.

Sous le leadership de son président, Éric Doungou, les travaux d'aménagement d'une plantation de 1,5 hectare ont été officiellement lancés à Mbinambi dans le département de la Louetsi -wano au sud du Gabon.

Ce projet ambitieux vise à renforcer l'autonomie de l'association, à promouvoir le travail de la terre et à créer une dynamique de développement durable au bénéfice de toute la communauté.

Cette initiative illustre une vision claire, bâtir un avenir meilleur en misant sur l'unité, le travail et la solidarité.

À Mbinambi Moubou, les bonnes idées ne restent pas dans les discours ; elles prennent racine dans les champs pour porter des fruits au profit des générations présentes et futures.