Gabon: AGROPAG - Raymond Ndong Sima claque la porte et secoue le cocotier !

30 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)
Par Jarele Sika

Le malaise semble profond au sein d'AGROPAG. Raymond Ndong Sima a annoncé son retrait de l'agence, tout en dressant un constat sévère sur son fonctionnement. L'ancien Premier ministre dénonce une gouvernance qu'il juge défaillante, évoquant notamment la tenue de cinq conseils d'administration en seulement trois mois, sans avancées concrètes.

Selon lui, les décisions sont prises sans véritable concertation, une méthode qui, à ses yeux, éloigne AGROPAG de sa mission première au service du développement agricole.

Dans sa prise de parole, il a également livré une réflexion sur la notion de jeunesse au Gabon, estimant que les repères générationnels y sont parfois plus flous qu'un champ de manioc sous la pluie.

Cette sortie, aussi ferme que remarquée, relance le débat sur la gouvernance des institutions publiques et sur la nécessité de privilégier l'efficacité aux réunions à répétition. Car, comme le dit avec humour un observateur, « à force de multiplier les conseils, ce sont peut-être les chaises qui travaillent le plus ! »

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