Madagascar: Pétanque - Mondiaux - Le pays défend son titre à Santa Susanna

La délégation s'est envolée pour l'Espagne mardi afin de disputer les Championnats du monde des jeunes, qui se dérouleront du 30 juillet au 2 août dans la ville de Santa Susanna.

Coup d'envoi. La délégation malgache a débarqué en terre espagnole hier, à la veille du premier lancer de bouchon. L'équipe malgache, championne en titre, tentera de défendre son titre et son statut de favorite aux Championnats du monde des jeunes mixtes de moins de 18 ans, qui se dérouleront sur quatre jours, du 30 juillet au 2 août, dans la ville de Santa Susanna, près de Barcelone, en Espagne.

Vingt et une nations seront représentées, dont quatorze venues d'Europe, deux d'Asie, deux d'Amérique, deux d'Afrique, à savoir Madagascar et la Tunisie, et une d'Océanie. La Grande Île sera représentée par quatre joueurs: deux garçons, Harison Clarito Andriambelonony du C2BA et Avotiana Eliot Raberanto du PAC, ainsi que les jumelles du MKT Vakinankaratra, Nameno et Nomena Ramamonjisoa.

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Les tours de qualification, disputés selon le système suisse, des épreuves de doublettes débuteront ce jour à partir de 11 heures, heure malgache, juste après la cérémonie d'ouverture et la présentation des équipes. Quatre parties qualificatives seront au programme de cette première journée jusqu'à 18 h 30, suivies du premier tour des triplettes vers 20 heures.

Tenant du titre

La phase qualificative ainsi que les quarts de finale du tir de précision sont prévus demain, de 10 heures à 14 heures. Les trois derniers tours qualificatifs des épreuves en triplette, du deuxième au quatrième, se joueront dans l'après-midi jusqu'à 20 heures. Les huitièmes de finale des triplettes et des doublettes se dérouleront dans la matinée de samedi, à partir de 10 heures.

Les quarts de finale des triplettes sont programmés à 17 heures et ceux des doublettes vers 18 h 30. Les demi-finales, puis la finale du concours de tir de précision, boucleront la troisième journée, samedi, vers 20 h 30.

La matinée de la dernière journée, dimanche, sera consacrée aux demi-finales des triplettes à partir de 10 heures et à celles des doublettes vers 12 heures. La finale des doublettes est programmée à 17 heures et celle des triplettes à 18 h 30.

Madagascar est champion en titre à l'issue de la précédente édition, organisée en octobre 2025 à Isla Cristina, en Espagne. L'équipe malgache avait totalisé 62 points et devancé l'Italie, créditée de 52 points, ainsi que la Thaïlande, qui en comptait 36. Elle était constituée de Nathanaël et Clarito chez les garçons, ainsi que de Sarobidy et Mitia chez les filles. Ils avaient décroché la médaille d'or en doublette mixte et la médaille d'argent en triplette mixte. Ces porte-fanions du pays ont été les meilleurs à l'issue du regroupement et du test d'évaluation organisés à Antsirabe du 10 au 12 juin.