Madagascar: Examen national - Des candidats au bac mis en détention préventive

Les sanctions commencent à tomber pour des candidats au baccalauréat soupçonnés de fraude. Plusieurs d'entre eux ont comparu devant les tribunaux.

Des candidats inscrits au baccalauréat et des personnes ayant composé à leur place ont été incarcérés à Ambilobe et à Tsiroanomandidy. « Le tribunal les a placés en détention provisoire pour faux et usage de faux », ont rapporté, hier, des sources dans ces deux villes.

À Ambilobe, sept personnes, dont quatre candidats inscrits à l'examen, ont comparu devant le tribunal. Deux candidats, pris en flagrant délit de tricherie avec des antisèches pendant les épreuves, ont été placés sous contrôle judiciaire.

Les deux autres ont été mis en détention préventive pour faux et usage de faux après s'être fait remplacer lors des épreuves. Leurs remplaçants, ainsi qu'une troisième personne soupçonnée d'avoir facilité l'usurpation d'identité, ont également été incarcérés.

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« Les usurpateurs se sont présentés à l'examen avec les cartes nationales d'identité des candidats, après avoir remplacé les photographies d'identité par les leurs », explique une source à Ambilobe.

Sanctions administratives

À Tsiroanomandidy, une fausse candidate a également été écrouée. La candidate qu'elle remplaçait est toujours recherchée par les forces de l'ordre. Elle s'expose, elle aussi, à des sanctions pénales.

À Antananarivo, les candidats pris en flagrant délit de fraude pendant les épreuves risquent également des sanctions administratives. « En ce qui concerne l'université d'Antananarivo, les mis en cause comparaîtront devant le conseil de discipline [Codis] », indique un responsable de l'établissement. La date de cette comparution n'a pas encore été fixée.

Plusieurs anomalies ont été relevées au début de la session 2026 du baccalauréat, selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elles concernent principalement des substitutions de candidats ainsi que des fraudes impliquant l'utilisation de téléphones et d'appareils connectés dans les salles d'examen, bien que ceux-ci soient strictement interdits.

Selon le ministère, les candidats pris en flagrant délit de fraude s'exposent à une interdiction de participer à un examen officiel pendant une durée d'un à cinq ans. Ces sanctions administratives n'excluent pas d'éventuelles peines d'emprisonnement.

La délibération prévue le 21 août

Les résultats du baccalauréat dans la région d'Antananarivo devraient être connus dans un peu moins d'un mois. Selon une source au sein de l'université d'Antananarivo, la délibération est prévue le 21 août et sera suivie de l'affichage des résultats.Le calendrier de publication varie selon les provinces et dépend notamment du nombre de candidats. Le processus de correction suit actuellement son cours. Les corrections du baccalauréat général devraient s'achever cette semaine, selon plusieurs correcteurs, tandis que les épreuves du baccalauréat technique et technologique prennent fin ce 30 juillet.Miangaly Ralitera